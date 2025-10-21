Mua xe gầm cao nào với ngân sách 650 triệu đồng?

Khách Việt có nhiều lựa chọn ôtô gầm cao ở tầm giá 650 triệu đồng, từ SUV cỡ A cho đến MPV cỡ nhỏ.

Thị trường Việt đang có ngày càng nhiều lựa chọn ôtô mới ở khoảng giá 650 triệu đồng. Trong bài viết này, Tri Thức - Znews gợi ý một số xe gầm cao ở tầm tiền phù hợp.

Suzuki Fronx GLX Plus - 649 triệu đồng

Là một trong những mẫu xe vừa trình làng thị trường Việt Nam, Suzuki Fronx định vị trong phân khúc SUV cỡ A, gồm 3 phiên bản với giá bán lần lượt 520 triệu, 599 triệu và 649 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Mẫu SUV cỡ A có bán kính quay đầu 4,8 m, cho khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, không gian chật hẹp.

Suzuki Fronx là tân binh trong phân khúc SUV cỡ A. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngoại hình Suzuki Fronx tương đối khác biệt so với các mẫu xe cùng phân khúc. Phần mái vuốt cong về sau kiểu lai coupe, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến không gian hàng ghế sau.

Khoang lái của Suzuki Fronx trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, cụm màn hình sau vô lăng và một màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch. Phiên bản cao cấp nhất cũng có thêm HUD, sẽ tự động bật lên khi xe khởi động. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm điều hòa tự động, đế sạc không dây.

Động cơ hybrid cũng là điểm khiến Suzuki Fronx khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ A. Động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp motor điện và gói pin dung lượng nhỏ trên Fronx cung cấp công suất tối đa 97,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Phiên bản GLX Plus cao cấp nhất trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Giá bán của Suzuki Fronx bản GLX Plus ở mức 649 triệu đồng được đánh giá tiệm cận nhiều lựa chọn SUV cỡ B. Tuy nhiên, chủ xe sẽ được tiếp cận gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS trên phiên bản này, bao gồm các tính năng như Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), Cảnh báo lệch làn đường (LDP), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) hay Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Cùng phân khúc SUV cỡ A, Kia Sonet cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc ở tầm giá 650 triệu đồng. Phiên bản Premium của mẫu xe này hiện có giá 624 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT Premium - 659 triệu đồng

Tháng 9 vừa qua, Mitsubishi giới thiệu bản nâng cấp cho Xpander AT Premium và biến thể Xpander Cross. Trong đó, phiên bản AT Premium của mẫu MPV cỡ nhỏ có giá 659 triệu đồng.

Trong tháng 10, khách Việt mua Mitsubishi Xpander AT Premium đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cùng với một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị khuyến mại tương đương 76 triệu đồng, giúp giá bán Xpander AT Premium giảm xuống còn 583 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT Premium có bản nâng cấp tại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Các kích thước dài x rộng cao của Mitsubishi Xpander lần lượt 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm. Ở phiên bản này, khoảng sáng gầm xe đạt 225 mm.

Mitsubishi Xpander AT Premium trong đợt nâng cấp này có những thay đổi nhẹ ở ngoại hình, trang bị nội thất. Cụ thể, lưới tản nhiệt cùng với cản trước và cản sau của xe được làm mới, dải đèn LED ban ngày cũng có diện mạo mới, kết hợp đèn sương mù LED và ốp thể thao liền mạch quanh xe. Phiên bản này được trang bị mâm xe 17 inch.

Khoang lái của Xpander AT Premium bản nâng cấp có tổng cộng 6 túi khí, xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control - AYC).

Hệ truyền động của Xpander vẫn giữ nguyên, tiếp tục dùng động cơ 1.5L MIVEC sản sinh công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm.

Skoda Kushaq Style - 649 triệu đồng

Cũng là một "tân binh" thị trường xe Việt, Skoda Kushaq tham gia phân khúc SUV cỡ B và cạnh tranh với khoảng 20 mẫu xe khác nhau thuộc các thương hiệu Hàn, Nhật.

Các kích thước dài x rộng x cao của Skoda Kushaq lần lượt 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 188 mm. "Dàn chân" của mẫu SUV cỡ B châu Âu là bộ mâm đúc kích thước 17 inch.

Skoda Kushaq là đại diện châu Âu trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Cụm đèn chiếu sáng chính của Kushaq dạng LED Projector. Phiên bản Style cao cấp nhất có thêm tính năng bật/tắt đèn tự động và tăng cường ánh sáng khi đánh lái.

Bên trong khoang lái, Skoda Kushaq được trang bị bộ ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện với tính năng làm mát. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống điều hòa tự động kèm lọc không khí thông minh Air Care. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm màn hình giải trí 10 inch, đế sạc không dây, đèn viền nội thất, gương chống chói tự động.

Skoda Kushaq được hãng xe CH Czech phát triển trên khung gầm MQB với mật độ lớn thép cường lực cao. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ TSI tăng áp dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Sức mạnh truyền đến trục trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Ở cùng phân khúc SUV cỡ B, ngoài Skoda Kushaq còn có một vài lựa chọn khác trong tầm giá 650 triệu đồng bao gồm Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Mazda CX-3, Omoda C5, Geely Coolray.