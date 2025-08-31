Mức giá 'trên trời' của ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ

Ngôi nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ chính thức được rao bán với mức giá gây choáng: 300 triệu USD, theo USA Today.

Bên trong ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ. Ảnh: Ynet.

Khu bất động sản rộng hơn 2.500 m2 nằm trên diện tích đất 30 ha tại số 161 Stillwater Drive, Aspen, bang Colorado, Mỹ. Theo thông tin từ Sotheby’s International Realty, căn nhà có 18 phòng ngủ, 20 phòng tắm đầy đủ và 4 phòng tắm phụ.

Bất động sản mang tên “Little Lake Lodge” được xây dựng năm 1994 bởi vợ chồng tỷ phú Stewart và Lynda Resnick, đồng sở hữu The Wonderful Company - tập đoàn trị giá 6 tỷ USD nổi tiếng với các sản phẩm như nước FIJI Water và nước ép POM Wonderful.

Theo hồ sơ đất đai hạt Pitkin, The Wonderful Company đứng tên sở hữu ngôi nhà. Sotheby’s xác nhận đây là căn nhà đắt nhất đang rao bán tại Mỹ, bỏ xa vị trí thứ hai – một bất động sản ở Long Lake, New York trị giá 125 triệu USD .

Theo thông tin rao bán, Little Lake Lodge nằm cạnh đất công cộng nhưng chỉ cách trung tâm Aspen khoảng 1,6 km. Ngôi nhà còn sở hữu một hồ nước riêng, được bao quanh bởi thảm thực vật tự nhiên và cảnh quan hoang sơ.

Mandy Welgos, môi giới của Sotheby’s, cho biết mức giá “trên trời” này đến từ nhiều yếu tố: 4 lô đất riêng biệt, gần trung tâm Aspen, hồ nước tư nhân, sự riêng tư, bãi đỗ 45 chỗ và hệ thống đường mòn phục vụ đi bộ, trượt tuyết, đạp xe. Bà khẳng định “chưa từng có bất động sản nào tương tự tại Aspen”.

Dù giá cao, Welgos cho rằng tài sản này vẫn có khả năng tiếp tục tăng giá, nhất là khi hạt Pitkin đã siết chặt quy định về diện tích xây dựng.

Tháng 11/2023, hạt Pitkin giảm diện tích nhà ở tối đa từ 1.400 xuống còn 860 m2. Khi Little Lake Lodge được xây dựng năm 1994, những ngôi nhà trên 1.400 m2 phải qua vòng thẩm định đặc biệt. Do đó, những bất động sản “khủng” như Little Lake Lodge ngày càng hiếm và được định giá cao hơn.

Hiện Aspen giữ kỷ lục giao dịch bất động sản cao nhất Colorado với mức 108 triệu USD cho một căn nhà vào năm 2024. Tuy nhiên, kỷ lục này sẽ bị phá vỡ nếu Little Lake Lodge được bán thành công.