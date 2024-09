Mục sở thị 'phố Tây' Đà Nẵng lúc 0h

Khắp các tuyến phố đều có du khách qua lại. Phố Tây An Thượng bao gồm các tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 2, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sĩ… Mỗi tháng, khu phố này đón hàng chục nghìn lượt khách. Ảnh: Thanh Hiền.