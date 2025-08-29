Mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 5 lít/100 km liệu có làm khó xe xăng?

Theo dự thảo, đến năm 2030, toàn bộ ôtô phải có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km, VAMA lo ngại điều này sẽ "khai tử" phần lớn xe xăng, vậy đâu sẽ là giải pháp?

Theo dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (CAFC), Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các ôtô bán ra phải đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,83 lít/100km, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trước dự thảo CAFC, Hiệp hội Các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), bày tỏ sự lo ngại.

Lo ngại nhiều xe xăng bị ảnh hưởng

Theo VAMA, mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km là quá nghiêm ngặt, thậm chí có thể gây tác động lớn đến ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam.

Cụ thể, có khoảng 96% xe động cơ đốt trong hiện hành và 14% ôtô hybrid không đạt chuẩn mới theo CAFC. Nhìn qua một số mẫu xe ăn khách của từng phân khúc, có thể nhận thấy lo ngại này của VAMA là có cơ sở.

Nhóm SUV cỡ B tầm giá 600 triệu đồng là nhóm có doanh số cao nhất hiện tại trên thị trường.

Đa số xe ăn khách đều chưa đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu theo CAFC. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh, TMV.

Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này là Mitsubishi Xforce có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 6,18-6,40 lít/100 km. Ở Toyota Yaris Cross, con số này khoảng 5,95 lít/100 km, Honda HR-V (6,3 lít/100 km), Kia Seltos (7,6 lít/100 km) hay Hyundai Creta (6,17-6,39 lít/100 km).

Ở nhóm MPV bình dân, các cái tên ăn khách như Mitsubishi Xpander (6,9-7,3 lít/100 km), Toyota Veloz Cross (6,3 lít/100 km) hay Avenza Premio (6,3-6,73 lít/100 km) đều chưa thỏa yêu cầu của CAFC.

Hay nhóm xe bán tải, với đại diện trụ cột là Ford Ranger, gần như không thể đáp ứng mục tiêu theo CAFC với mức tiêu hao hỗn hợp khoảng 7-10 lít/100 km.

Nhìn chung, toàn bộ xe nêu trên đều chưa phù hợp chuẩn mới theo dự thảo CAFC, trừ biến thể hybrid của HR-V (4,44 lít/100 km).

Từ nay tới năm 2030 còn thời gian không quá dài, không dễ để các thành viên VAMA kịp xoay trở sang các phương án khả thi đáp ứng nhu cầu khí thải của dự thảo. Tuy nhiên điều này cũng mở ra những hướng đi mới.

Xu hướng chung toàn cầu

Trên thế giới, quy định về siết chặt mức tiêu thụ nhiên liệu như dự thảo tại Việt Nam không còn quá xa lạ.

Tại Trung Quốc, theo quy định của MIIT ban hành từ 12/2019, đến năm nay, toàn bộ thương hiệu ôtô tại quốc gia này phải đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4 lít/100 km, áp dụng với xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi.

Việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa là xu hướng chung toàn cầu, đặc biệt với các hãng xe Trung Quốc. Ảnh: Đan Thanh.

Chính phủ Thái Lan không ban hành các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng chuyển sang chương trình "Eco Car". Từ đầu năm nay, chương trình khuyến khích nhà sản xuất mang đến các mẫu xe đạt chuẩn khí thải Euro 5, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 4,3 lít/100 km.

Ở châu Âu, quy định về mức tiêu hao nhiên liệu cũng bắt đầu được quan tâm và siết chặt. Giai đoạn 2021-2024, con số này áp dụng toàn bộ thương hiệu ở lục địa già là 4,1 lít/100 km với động cơ xăng và 3,6 lít/100 km với diesel. Từ năm nay, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho xe du lịch giảm xuống còn 3,5 lít/100 km.

Mục tiêu của EU là đến năm 2035, toàn bộ xe mới bán ra thị trường đều không phát thải. Điều này đồng nghĩa với việc đến năm 2035, thị trường này có thể vắng bóng toàn bộ xe xăng, dầu hay hybrid.

Để đáp ứng tiêu chuẩn, các hãng cần bổ sung sản phẩm hybrid hoặc thuần điện. Ảnh: Đan Thanh.

Xe điện và hybrid là giải pháp

Có thể thấy, việc siết chặt chuẩn khí thải hay các con số liên quan khác đã là xu hướng chung của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Và Việt Nam cũng đang dần đi theo để kịp với tiến độ chuyển đổi xanh của thế giới.

Việc giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu dưới mốc 5 lít/100 km cho thấy để đáp ứng mục tiêu, các nhà sản xuất ôtô phải bổ sung dải sản phẩm thuần điện, hybrid hoặc plug-in hybrid vào dàn xe tại thị trường Việt.

Hoặc trong trường hợp kiên quyết giữ động cơ đốt trong, hãng xe cần tinh chỉnh hệ truyền động, lắp đặt các máy nhỏ dung tích dưới 1.0L để phù hợp tiêu chuẩn.

Bỏ qua yếu tố về môi trường hay lợi ích vĩ mô khác, câu chuyện giảm mức tiêu hao nhiên liệu trung bình sẽ buộc các hãng xe làm mới dây chuyền sản xuất, thay đổi công nghệ và hệ truyền động vốn đã lỗi thời sau hàng chục năm sử dụng. Đây là cơ hội để người dùng trải nghiệm và có đa dạng lựa chọn ôtô mới hơn, xanh hơn, tiết kiệm và hiện đại hơn.