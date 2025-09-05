Mũi tiêm 'đảo ngược tóc bạc' gây tranh cãi ở Trung Quốc

Một phương pháp tiêm để đảo ngược tình trạng bạc tóc, đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về hiệu quả.

Nữ diễn viên Guo Tong công khai đang điều trị bằng phương pháp tiêm để lấy lại màu tóc. Ảnh: @stronger917/Instagram.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học trên thế giới chưa tìm ra bí quyết khôi phục màu tóc bị bạc do tuổi tác. Tuy nhiên, gần đây, loại “mũi tiêm trị tóc bạc” lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Quốc lại trở thành tâm điểm chú ý.

Dù đã có mặt trên thị trường từ lâu, sản phẩm này chỉ thực sự bùng nổ sau khi nữ diễn viên Guo Tong công khai rằng cô đang điều trị bằng phương pháp tiêm để lấy lại màu tóc ban đầu, theo Oddity Central.

Video chia sẻ của Guo Tong nhanh chóng lan truyền, kéo theo doanh số bán hàng tăng mạnh. Nhưng các bác sĩ da liễu cảnh báo: hiệu quả của phương pháp này chưa được khoa học chứng minh và tác dụng phụ vẫn là ẩn số.

Trên mạng xã hội Douyin, Guo Tong cho biết cô bắt đầu tiêm từ tháng 6 với hy vọng tóc sẽ trở lại màu đen. Một tháng sau, cô đăng video tiếp theo, thừa nhận kết quả chưa rõ rệt.

Thuốc tiêm trị tóc bạc đang gây sốt tại Trung Quốc. Ảnh: Oddity Central.

Nữ diễn viên nói: “Tôi thấy hơi đau sau mũi tiêm đầu tiên. Bác sĩ nói liệu trình kéo dài từ ba đến sáu tháng, không thể có tác dụng chỉ trong một, hai ngày”.

Theo tờ Yangtse News, Guo Tong thực hiện tiêm tại Bệnh viện Nhạc Dương Thượng Hải. Tại đây, bác sĩ cho biết loại thuốc này dựa trên kỹ thuật tiêm adenosylcobalamin - một dạng vitamin B12. Nguyên lý là vitamin B12 có thể kích thích sản sinh melanin, sắc tố quyết định màu tóc. Người bệnh được tiêm định kỳ mỗi tuần trong vòng 3 đến 6 tháng.

Tuy vậy, tính hiệu quả vẫn là dấu hỏi. Bác sĩ Kong Yulong, Phó trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Giang Bắc Nam Kinh, nhận định: “Adenosylcobalamin có tác dụng nuôi dưỡng thần kinh, điều hòa tiết dịch thần kinh và cải thiện tuần hoàn máu. Nhưng hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh nó trị được tóc bạc. Nếu thiếu vitamin B12 thì có thể có hiệu quả, nhưng nếu không thiếu thì hầu như vô ích”.

Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, sự quan tâm đến phương pháp tiêm trị tóc bạc vẫn ngày càng tăng ở Trung Quốc.