Mũi trưởng Long gây sốt khi trở lại Sao nhập ngũ

Mũi trưởng Long trở lại Sao nhập ngũ 2025 với vai trò giáo viên hướng dẫn. Anh từng là cái tên nhận được nhiều tình cảm yêu mến trong chương trình hai mùa trước.

Hình ảnh viral của Mũi trưởng Long ở Sao nhập ngũ.

Trong tập 3 phát sóng ngày 17/8 của chương trình Sao nhập ngũ 2025, khán giả bất ngờ khi thấy sự trở lại của đồng chí Nguyễn Việt Long (sinh năm 1994), hay còn được biết đến với biệt danh Mũi trưởng Long. Anh xuất hiện với vai trò giáo viên hướng dẫn, tạo nên nhiều cảm xúc cho dàn nghệ sĩ tham gia.

Diệu Nhi được nhìn thấy bật khóc ở cảnh quay này. Nữ diễn viên sau đó giải thích trên Instagram rằng mình xúc động trước màn biểu diễn của các chiến sĩ đặc công, còn khi gặp lại Mũi trưởng Long thì bất ngờ vì anh thay đổi ngoại hình khá nhiều: “Hình ảnh khác 2020 quá nên mình mắc cười. Biên tập lại gắn nhạc buồn nên mới thành hiểu lầm”. Cô còn hài hước nhắn nhủ: “Đề nghị Mũi trưởng Long nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giảm cân”.

Mũi trưởng Long từng là chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020, trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên. Khi ấy, hình ảnh vị chỉ huy trẻ tuổi, nghiêm khắc nhưng ấm áp, cùng nụ "cười tỏa nắng" đã giúp anh trở thành gương mặt “gây bão” trong chương trình.

Mũi trưởng Long xuất hiện tại Sao nhập ngũ 2025.

Năm 2025, anh trở lại với ngoại hình có sự thay đổi. Một số bình luận cho rằng “không nhận ra anh Long nếu không có phần giới thiệu”, số khác nhận xét “tuy mũm mĩm hơn, anh vẫn thần thái và nụ cười tươi không đổi thay”.

Ngay từ Sao nhập ngũ 2023, Mũi trưởng Long đã thừa nhận gặp khó khăn về cân nặng do điều trị chấn thương. Để giữ thể lực, anh phải thay đổi chế độ ăn uống, kết hợp tập luyện khắc nghiệt như mặc áo mưa chạy bộ dưới trời nắng gắt. “Chấn thương dù đau nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành”, anh từng chia sẻ.

Hiện tại, đồng chí Nguyễn Việt Long đang giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công. Trang Facebook cá nhân của anh có gần 400.000 người theo dõi, song anh chỉ thỉnh thoảng cập nhật thông tin công việc.

Sự trở lại của Mũi trưởng Long trong Sao nhập ngũ 2025 không chỉ khơi gợi lại kỷ niệm về mùa 2020, mà còn cho thấy sức hút đặc biệt của nhân vật từng được xem là “soái ca quân ngũ” trong lòng nhiều khán giả.