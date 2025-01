Muôn kiểu đón Tết của du học sinh Việt trên khắp thế giới

2025 đánh dấu năm thứ hai Bảo Khánh (21 tuổi, Học viện quản lý Singapore, thứ hai từ phải vào) đón Tết tại Singapore. Cảm giác đỡ bỡ ngỡ hơn so với năm đầu tiên tại quốc đảo này, dẫu vậy, Khánh vẫn không khỏi nhớ nhung không khí Tết quê nhà. Nữ sinh cho hay thời gian nghỉ lễ ở Singapore ngắn hơn nhiều so với Việt Nam, nhưng em vẫn tranh thủ đi dạo phố cùng bạn bè, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới và tự tay nấu vài món ăn Việt. Nhóm bạn chuẩn bị nem rán, bóc bánh chưng và một nồi lẩu, nướng thơm lừng. "May mắn là một số nguyên liệu ở đây khá dễ tìm, còn những món khó hơn, chúng mình ghé qua các cửa hàng bán đồ ăn Việt Nam để đảm bảo bữa ăn giữ được hương vị quê nhà", Khánh cũng không quên gọi điện về nhà để cảm nhận không khí Tết quê hương.