Muôn vàn phụ kiện chống trộm xe tại Anh

Với những gia đình có điều kiện, sở hữu rào chắn điều khiển điện là một lựa chọn vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo bọn trộm không thể nào lái chiếc xe khỏi khu vực đỗ. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt có thể lên đến 2.000 bảng ( 2.700 USD ).