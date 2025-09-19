Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Muôn vàn phụ kiện chống trộm xe tại Anh

  • Thứ sáu, 19/9/2025 08:27 (GMT+7)
Với tỷ lệ trộm cắp ngày càng tăng, các chủ xe tại Anh phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ cho xế cưng của mình.

trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 1

Trộm cắp ôtô là một vấn nạn ngày càng nghiêm trọng tại Anh. Theo thông tin của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), có đến 129.159 vụ mất trộm được báo cáo từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, với tỷ lệ trung bình 350 vụ/ngày
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 2

Đặc biệt hơn, tỷ lệ tội phạm sử dụng công nghệ cao để mô phỏng chìa khóa xe chiếm đến 58%. Trước đó vào năm 2019, con số này chỉ dừng ở mức 19%.
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 3

Trên thị trường phụ kiện, chủ xe có thể tìm mua hàng loạt thiết bị để đối phó với loại tội phạm này. Đơn giản nhất là bộ khóa vô lăng với cơ cấu đơn giản chỉ gồm các thanh kim loại và ốp bảo vệ có giá từ 50 bảng (70 USD).
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 4

Chủ xe có thể sử dụng khóa bánh, đủ để làm những tên trộm có dụng cụ cắt cũng phải nản lòng. Tuy nhiên, phụ kiện này có thể làm trầy mâm nếu không sử dụng đúng cách.
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 5

Với các thiết bị khuếch đại tín hiệu, những tên trộm chuyên nghiệp có thể mô phỏng tần số của chìa khóa. Để phòng trường hợp này, chủ xe được khuyên sử dụng các loại túi chặn sóng theo phương thức Faraday với mức giá chỉ 6 bảng (8 USD).
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 6

Với một số tên trộm "võ biền", lớp phim đặc biệt có thể tăng sức bền cho kính xe, nhưng chi phí có thể hơn 500 bảng (680 USD). Một phương pháp khác là khắc số khung lên kính cửa sổ hoặc đánh dấu bằng sơn mã hóa SelectaDNA.
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 7

Một trong những phương thức can thiệp hệ thống vận hành của xe là thông qua cổng chẩn đoán OBD. Nhiều nhà sản xuất cũng ra mắt các loại khóa chuyên dụng cho vị trí này, tuy nhiên mức giá có thể lên đến 200 bảng (270 USD).
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 8

Đối với những tên trộm khác, biển số xe là bộ phận được nhắm đến nhằm "nhân bản" danh tính cho những chiếc xe đã bị trộm trước đó. Chủ sở hữu có thể nâng cấp bộ đinh vít chống trộm biển số với giá chỉ 5 bảng (7 USD).
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 9

Sự xuất hiện của camera CCTV tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng tự động cũng một phần làm chùn bước loại tội phạm này. Ngoài ra, chủ xe có thể bổ sung camera hành trình để dễ dàng nhận diện đối tượng khi có sự cố xảy ra.
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 10

Trong trường hợp xấu nhất, bộ định vị GPS sẽ là "cứu cánh" cuối cùng để tìm ra vị trí của chiếc xe bị đánh cắp. Mức giá của thiết bị này dao động từ 45 đến 700 bảng (khoảng 60 đến 950 USD).
trom xe, trom cap, anh, anh quoc, an trom, toi pham, phu kien anh 11

Với những gia đình có điều kiện, sở hữu rào chắn điều khiển điện là một lựa chọn vừa mang tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo bọn trộm không thể nào lái chiếc xe khỏi khu vực đỗ. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt có thể lên đến 2.000 bảng (2.700 USD).

Việt Hà

Theo Autoexpress

