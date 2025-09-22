MV ‘Tính Lười’ của JSOL hé lộ loạt tọa độ Singapore đẹp hút mắt

MV “Tính Lười” của ca sĩ JSOL dẫn dắt người xem vào hành trình tình yêu qua những khung hình đậm chất điện ảnh giữa loạt bối cảnh đặc sắc của Singapore.

Không chỉ tôn vinh tinh thần bài hát, các cảnh quay còn gợi mở cảm hứng du lịch, giới thiệu hàng loạt điểm đến độc đáo. Dưới đây là những gợi ý không thể bỏ lỡ nếu khán giả muốn tự mình khám phá “bức tranh” Singapore đầy cảm xúc.

Trái tim văn hóa bên vịnh Marina Bay và công viên biển giữa lòng thành phố

Nổi bật trong MV là nhà hát Esplanade - Theatres on the Bay với mái vòm gai độc đáo, thường được ví như quả sầu riêng khổng lồ. Nằm bên vịnh Marina Bay, nơi đây vừa là trung tâm nghệ thuật hàng đầu, vừa là điểm check-in “huyền thoại” với tầm nhìn bao quát khu Marina Bay và đường chân trời thành phố rực rỡ.

Nhà hát Esplanade được thiết kế với tạo hình độc đáo, là biểu tượng văn hoá bên vịnh Marina Bay. Ảnh: Visitsingapore.

Khai trương năm 2002, nhà hát Esplanade - Theatres on the Bay với sức chứa 2.000 chỗ, phòng hòa nhạc 1.600 chỗ cùng nhiều phòng thu, sân khấu nhỏ và nhà hát ngoài trời thường xuyên tổ chức biểu diễn miễn phí. Từ hòa nhạc cổ điển, kịch nghệ, nhạc kịch đến lễ hội Baybeats sôi động, điểm đến này mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa sắc màu, xứng danh “trái tim văn hóa” của Singapore.

Đem đến nét đối lập đầy thi vị với nhịp sống sôi động của thành phố, East Coast Park trong MV hiện lên như một “ốc đảo” chữa lành. Trải dài 185 ha dọc bờ biển đông nam, công viên sở hữu bãi biển dài 15 km, được che chở bởi đê chắn sóng và hàng cây xanh mát, mang đến không khí biển ngay trong lòng đô thị.

East Coast Park mang không khí trong lành, xanh mát và hơi thở khoáng đạt của biển khơi xen lẫn với nhịp sống chậm rãi và nhẹ nhàng. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Du khách có thể đạp xe, trượt patin, chạy bộ hay đơn giản tản bộ trên lối đi ven biển lộng gió. Khu vực BBQ, nhà nghỉ, sân chơi và các quán ăn ven bờ biến biến nơi đây thành điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho gia đình, nhóm bạn hay khách độc hành. Dù đón bình minh hay ngắm hoàng hôn, East Coast Park đều đem lại một Singapore nhẹ nhàng và đầy cảm hứng.

Esplanade - Theatres on the Bay và góc phố hoài cổ cạnh Bảo tàng Peranakan Museum

Dọc sông Singapore, MV dẫn người xem qua hai sắc thái khác biệt. Anderson Bridge - cây cầu thép Edwardian hoàn thành năm 1910 - mang vẻ cổ kính cùng tầm nhìn ra khu Marina Bay, Esplanade - Theatres on the Bay và tượng sư tử biển Merlion. Từng là tuyến giao thông quan trọng, cầu nay nổi tiếng toàn cầu khi trở thành một phần đường đua F1 Singapore Grand Prix từ 2008. Đi ngược về thượng nguồn, Clarke Quay hiện ra rực rỡ và náo nhiệt.

Anderson Bridge, địa danh mang trong mình những giá trị lịch sử, là điểm đến thú vị dành cho du khách khi tới Singapore. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Nơi vốn là bến cảng xưa này đã được bảo tồn, cải tạo từ cuối thập niên 1980. Đến năm 2024, khu vực này ra mắt trở lại với tên gọi CQ Clarke Quay, quy tụ 3 khu trải nghiệm cùng gần 60 thương hiệu ẩm thực, giải trí, mua sắm. Du khách có thể dạo bước giữa các shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) được cải tạo, tận hưởng nhịp sống sôi động suốt ngày đêm - trải nghiệm Singapore vừa hoài niệm vừa hiện đại.

Nếu nhà hát Esplanade - Theatres on the Bay mang hơi thở hiện đại, Armenian Street lại đưa bạn về một Singapore đậm chất hoài cổ. Con phố nhỏ thuộc khu Civic District nổi bật với dãy shophouse được bảo tồn và các công trình văn hóa đặc sắc. Nằm giữa Bảo tàng Nghệ thuật Singapore và nhà thờ Armenian, đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những tín đồ nhiếp ảnh yêu thích vẻ đẹp xưa cũ giữa lòng thành phố.

Những ly cocktail view khu Marina Bay và sân chơi trẻ trung giữa Orchard Road

Khép lại một ngày khám phá, MO Bar tọa lạc trên tầng 3 của khách sạn 5 sao Mandarin Oriental Singapore mang đến tầm nhìn toàn cảnh Marina Bay rực rỡ về đêm. Không gian mở cùng quầy bar ở vị trí trung tâm cho phép khách quan sát quá trình pha chế đầy nghệ thuật.

Không gian tiệc tùng sang trọng đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách khi đêm về. Ảnh: Tripadvisor.

Menu Volume Six: The Echoes of Singapore giới thiệu 15 loại cocktail chia thành 5 chủ đề, phản ánh các lát cắt quá khứ, hiện tại và tương lai của Đảo quốc. Nhờ phong cách mixology giàu tính kể chuyện, MO Bar từng lọt Top 8 Asia’s 50 Best Bars 2022 và nhiều lần góp mặt trong World’s 50 Best Bars.

Mở cửa từ 2006, Somerset Skate Park là công viên trượt ván, sân chơi trẻ trung giữa Orchard Road, đạt chuẩn quốc tế với dốc trượt, bậc thang, bục nhảy và thanh trượt cho cả người mới lẫn dân chuyên. Thường xuyên tổ chức các giải đấu lớn như giải vô địch Trượt ván Đường phố châu Á, nơi đây miễn phí vào cửa, hoạt động cả ngày và là điểm check-in trẻ trung, đậm tinh thần tự do của thành phố.

Somerset Skate Park là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách đam mê trượt ván. Ảnh: SingaporeTourism Board.

Thông qua MV “Tính Lười”, Singapore hiện lên vừa quen vừa lạ với những biểu tượng văn hóa, không gian nghệ thuật, bờ biển hiền hòa và các khu giải trí trẻ trung. Tất cả cùng tạo nên bức tranh sinh động về một Singapore nhiều lớp sắc thái, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể biến thành một thước phim ấn tượng giữa đời thực.