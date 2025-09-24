Mỹ cảnh báo túi khí giả từ Trung Quốc có thể phát nổ gây chết người

Hai vụ tai nạn chết người gần đây liên quan đến túi khí xuất xứ từ Trung Quốc đã khiến các cơ quan an toàn Mỹ phát đi cảnh báo khẩn về linh kiện giả, có nguy cơ phát nổ trong va chạm.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết họ đang điều tra 7 vụ việc, trong đó có 5 trường hợp tử vong, liên quan đến túi khí thay thế kém chất lượng bị nổ tung khi va chạm.

Túi khí là trang bị tối quan trọng trên các mẫu xe hiện đại, quyết định sự sống còn của người lái và hành khách trên xe. Vô tình hoặc cố ý trang bị các loại túi khí giả sẽ làm tăng nguy cơ tử vong, mặc dù xe chỉ va chạm ở tốc độ thấp.

Cơ quan này tin rằng các túi khí trên có chứa bộ bơm hơi do công ty Jilin Province Detiannuo Safety Technology (DTN Airbag) của Trung Quốc sản xuất. Các bộ bơm này sử dụng hóa chất dễ cháy để làm phồng túi khí trong tích tắc, nhưng có thể phát nổ không kiểm soát.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cảnh báo: "Các sản phẩm túi khí của DTN cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ ai nhập và lắp đặt chúng đều đang đe dọa tính mạng các gia đình Mỹ và phạm tội nghiêm trọng".

Thiết kế phức tạp của một module túi khí thật (bên trái) bên cạnh kết cấu của túi khí giả với các miếng xốp nhuộm màu.

Năm ngoái, NHTSA đã ghi nhận 5 vụ việc, trong đó có 3 ca tử vong, liên quan đến bộ bơm túi khí kém chất lượng. Đến nay, cơ quan này kết nối các vụ việc đó với DTN, đồng thời bổ sung thêm 2 trường hợp tử vong khác, bao gồm một vụ xảy ra vào tháng 7 năm nay.

Một trong những nạn nhân là Destiny Byassee, 22 tuổi, mẹ của 2 con nhỏ ở Florida. Cô thiệt mạng khi chiếc Chevrolet Malibu 2020 của mình gặp va chạm ở tốc độ khoảng 48 km/h. Theo hồ sơ vụ kiện, túi khí giả phát nổ "như lựu đạn", mảnh kim loại và nhựa văng ra cắt trúng cổ khiến cô tử vong tại chỗ. Luật sư Andrew Parker Felix, đại diện gia đình Byassee, cho biết văn phòng của ông đang theo đuổi nhiều vụ tương tự, với các nạn nhân đều tử vong do túi khí giả Trung Quốc.

Túi khí thay thế từng là tâm điểm toàn cầu kể từ đợt triệu hồi lịch sử năm 2014 đối với sản phẩm của Takata, liên quan đến 28 ca tử vong tại Mỹ và hàng chục triệu xe bị ảnh hưởng. Giờ đây, lo ngại một lần nữa dấy lên khi các bộ phận giả tiếp tục len lỏi vào thị trường.

DTN không trả lời yêu cầu bình luận. Trên website, công ty này khẳng định không kinh doanh tại Mỹ và sản phẩm của họ bị cấm bán vào thị trường này. Tuy nhiên, nhiều túi khí giả vẫn lọt qua kênh mua bán trực tuyến, kể cả trên các sàn đấu giá như eBay, và được phân phối tới các garage sửa chữa.

Những sự cố gần đây liên quan đến túi khí khiến nhiều người liên tưởng đến scandal liên quan đến túi khí của Takata. Từng chiếm đến 20% thị phần toàn cầu, khủng hoảng này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3,6 triệu xe, và công ty đã đệ đơn phá sản vào năm 2018.

Theo ông Bob Stewart, Chủ tịch Hội đồng Chống hàng giả ngành ôtô Mỹ (Automotive Anti-Counterfeiting Council), túi khí là một trong những linh kiện ôtô bị làm giả phổ biến nhất. Ông nhận định: "Những sản phẩm giả này thường được chế tạo từ vật liệu kém chất lượng, không đảm bảo kỹ thuật và rất dễ hỏng hóc".

NHTSA cảnh báo các bộ bơm hơi giả có thể được bán chỉ với giá khoảng 100 USD , trong khi một module túi khí chính hãng có giá trên 1.000 USD . Điều này khiến nhiều người ham rẻ lựa chọn hàng thay thế không đạt chuẩn, vô tình biến phương tiện thành "quả bom nổ chậm".

Túi khí và các trang bị an toàn khác trên xe cần được thay thế bằng linh kiện chính hãng, có chứng nhận chất lượng. Việc ham rẻ lựa chọn phụ kiện trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể khiến chủ xe phải trả giá đắt bằng chính tính mạng.

Các cơ quan an toàn Mỹ kêu gọi tài xế chỉ sử dụng túi khí và linh kiện thay thế được chứng nhận chính hãng từ nhà sản xuất để đảm bảo an toàn tính mạng. Cho đến nay, chưa có thống kê chính thức có bao nhiêu xe đã được trang bị túi khí mang nhãn hiệu DTN.