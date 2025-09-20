Mỹ hoãn nâng cấp tiêu chuẩn xếp hạng an toàn xe mới

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã quyết định lùi một năm áp dụng quy định an toàn 5 sao mới, sau khi các hãng xe cho rằng chưa kịp chuẩn bị.

Trong thông cáo vào ngày 19/9, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết sẽ lùi một năm việc áp dụng các thay đổi đối với chương trình xếp hạng an toàn 5 sao dành cho xe mới, sau khi các hãng sản xuất đề nghị thêm thời gian chuẩn bị.

Vào năm ngoái, NHTSA thông báo sẽ bổ sung nhiều tính năng mới vào hệ thống đánh giá, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động cho người đi bộ. Đồng thời, cơ quan này cũng công bố sẽ cập nhật yêu cầu về hệ thống phanh khẩn cấp tự động từ đời xe 2026, vốn bắt đầu sản xuất trong tháng này.

Tuy nhiên, NHTSA xác nhận việc thực thi các tiêu chuẩn mới sẽ bị lùi đến đời xe 2027. Nguyên nhân được đưa ra là Hiệp hội Đổi mới Ôtô – nhóm đại diện cho gần như toàn bộ hãng xe lớn, trong đó có General Motors và Volkswagen – đã phản ánh rằng cơ quan chưa công bố quy trình thử nghiệm va chạm với người đi bộ, khiến các nhà sản xuất khó đáp ứng kịp thời.

NHTSA xác nhận việc thực thi các tiêu chuẩn mới sẽ bị lùi đến đời xe 2027 thay vì đời xe 2026 như trước đây, vốn đang được đưa vào sản xuất và không kịp chuyển đổi theo các quy định mới.

Đối với nhiều hãng xe, chứng nhận an toàn 5 sao là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng, dù đây là hệ thống độc lập, khác với các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc của NHTSA. Theo cơ quan này, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng công nghệ giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của tai nạn, đặc biệt là các vụ liên quan đến người đi bộ.

Phía các nhà sản xuất cho rằng lộ trình cũ quá gấp gáp, không cho phép họ có đủ thời gian điều chỉnh thiết kế xe, đồng nghĩa sẽ có rất ít mẫu đủ điều kiện đạt mức xếp hạng cao nhất. Dù chưa đưa ra bình luận mới vào ngày 19/9, trước đó hiệp hội đã nhiều lần bày tỏ lo ngại.

Theo quy định mới, để đạt chứng nhận 5 sao, các mẫu xe phải được trang bị đầy đủ nhiều tính năng hỗ trợ an toàn cao cấp ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động cho người đi bộ...

Ngoài vấn đề xếp hạng an toàn, liên minh ôtô này cũng đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét lại quy định được ban hành tháng 4/2024, yêu cầu gần như toàn bộ xe mới bán tại Mỹ trước năm 2029 phải được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động.

Nhóm này thậm chí đã nộp đơn lên tòa án nhằm hủy bỏ quy định, với lý do yêu cầu xe có khả năng dừng hoàn toàn để tránh va chạm với phương tiện phía trước ở tốc độ lên tới 100 km/h là "không thực tế".

Chức năng phanh khẩn cấp tự động là một trong những tính năng được NHTSA yêu cầu phải trang bị nếu muốn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Tại Việt Nam, tính năng an toàn này không được nhiều người ưu chuộng do đặc điểm giao thông có nhiều xe máy.

Đầu tháng này, NHTSA cũng cho biết đang dự thảo quy định cho phép lùi thêm 2 năm thời hạn tuân thủ, nhằm giúp các hãng có thêm thời gian đáp ứng những thách thức kỹ thuật và tăng cường tính linh hoạt trong triển khai. Bên cạnh NHTSA, các nhà sản xuất còn sử dụng các hệ thống thang đo an toàn khác như IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ), Euro NCAP (châu Âu), ANCAP (Australia và New Zealand), JNCAP (Nhật Bản), ASEAN NCAP (Đông Nam Á)...