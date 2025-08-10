Mỹ phạt tù người đi chậm trên cao tốc

Nếu tái phạm nhiều lần trong vòng 12 tháng, người cố tình "bò" trên làn trái cao tốc tại tiểu bang Louisiana (Mỹ) có thể bị phạt tù.

Theo Carscoops, một số cao tốc tại Mỹ bố trí làn đường ngoài cùng bên trái cho mục đích vượt xe. Tuy nhiên, tình trạng tài xế “ôm” làn trái với tốc độ thấp vẫn diễn ra thường xuyên, gây cản trở giao thông.

Tại tiểu bang Louisiana, một đạo luật mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu tháng 8, sẽ phạt tiền hoặc thậm chí bỏ tù người chạy chậm trên cao tốc.

Cụ thể, Đạo luật 24 (SB 11) đề ra các hình phạt nghiêm khắc hơn với những người chạy chậm dưới tốc độ quy định ở làn đường ngoài cùng bên trái. Người vi phạm sẽ đối mặt khoản phạt 150 USD , ngay cả khi chỉ chạy chậm hơn 1 dặm/giờ (khoảng 1,6 km/h) so với tốc độ quy định.

Nếu tái phạm, mức phạt tăng lên thành 250 USD . Những người vi phạm từ 3 lần trở lên trong vòng 12 tháng sẽ đối mặt khoản phạt 350 USD hoặc bị kết án tù. Theo Carscoops, Đạo luật 24 đang biến Louisiana trở thành một trong những nơi lý tưởng nhất để lái xe trên cao tốc, nhờ động thái phạt nặng hành vi chạy chậm ở làn trái.

Tiểu bang Louisiana có thể bỏ tù người chạy chậm trên cao tốc nếu vi phạm nhiều lần. Ảnh minh họa: Reuters.

Thượng nghị sĩ Jay Luneau là người bảo trợ dự luật này. Theo Carscoops, vị này đã nói thẳng với các nhà lập pháp rằng chạy chậm ở làn trái cao tốc là “chuyện phổ biến có thể gặp hàng tuần”.

Jay Luneau cũng cho rằng những tài xế lái xe chậm có thể gây ra thêm các vấn đề an toàn trên đường. Các tài xế chạy phía sau thường cố vượt ở làn bên phải, dẫn đến nhiều rắc rối hơn.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến không đồng tình với luật mới tại tiểu bang Louisiana.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần thêm một lý do để dừng xe và phạt tiền người tham gia giao thông”, Hạ nghị sĩ Mike Bayham bình luận.