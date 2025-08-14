Mỹ triển khai chương trình trạm sạc xe điện mới trị giá 5 tỷ USD

Chính quyền Tổng thống Trump cập nhật chương trình xây dựng trạm sạc xe điện trị giá 5 tỷ USD với cam kết đơn giản hóa thủ tục và tăng quyền tự chủ cho các bang.

Chính quyền Tổng thống Trump vừa công bố hướng dẫn mới cho chương trình xây dựng trạm sạc xe điện liên bang, với cam kết đơn giản hóa quy trình xét duyệt, tăng quyền tự chủ cho các bang và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Sean Patrick Duffy công bố sẽ đơn giản hóa các thủ tục, đưa quyền tự quyết về các bang trong kế hoạch triển khai trạm sạc trên khắp nước Mỹ.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, những thay đổi này sẽ "giảm giấy tờ, cắt bỏ thủ tục rườm rà để các bang dễ dàng xây dựng hạ tầng trạm sạc hơn", đồng thời cáo buộc chính quyền tiền nhiệm Biden "lãng phí thời gian, tiền bạc và niềm tin công chúng" khi từng thực hiện chương trình này trong quá khứ.

Vào đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) đã tạm dừng chương trình Hạ tầng Xe điện Quốc gia (NEVI) trị giá 5 tỷ USD , vốn là một phần của Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm. Khi đó, các giám đốc giao thông của bang được thông báo rằng chính quyền Trump muốn "xem xét lại chính sách nền tảng" của NEVI và sẽ điều chỉnh để phù hợp hơn với ưu tiên mới.

Mặc dù không hoàn toàn ủng hộ việc thiên vị cho các phương tiện "xanh", nội các Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển các loại phương tiện này, thay vì ép buộc một cách cứng nhắc như dưới thời ông Biden.

Nhiều người lo ngại đây sẽ là dấu chấm hết cho chương trình. Tuy nhiên, chính quyền Trump cho biết họ vẫn sẽ triển khai, dù không hoàn toàn đồng thuận về việc trợ cấp năng lượng xanh. Bộ trưởng Sean Duffy tuyên bố: "Tôi không đồng ý với việc trợ cấp cho năng lượng xanh, nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của Quốc hội và bảo đảm chương trình sử dụng nguồn lực liên bang một cách hiệu quả".

Theo hướng dẫn mới, các bang có thể triển khai kế hoạch đơn giản hơn, giảm yêu cầu về nội dung bắt buộc, tự quyết định khoảng cách giữa các trạm sạc và sẽ nhận xét duyệt nhanh hơn từ cấp liên bang.

Một số tổ chức đối lập cho rằng bộ hướng dẫn mới bỏ đi các quy định và yêu cầu mang tính an toàn cho người dùng. Trên thực tế, các bang sẽ chịu trách nhiệm việc đưa ra các tiêu chuẩn trên và có thể thay đổi linh hoạt theo từng vùng.

Các quy định mới cũng loại bỏ yêu cầu về bảo vệ người tiêu dùng, kế hoạch ứng phó khẩn cấp – sơ tán, tiêu chí chọn vị trí thân thiện môi trường, cũng như khả năng chống chịu địa hình và thời tiết. Chính quyền liên bang vẫn khuyến khích các bang tự xem xét bổ sung những yếu tố này trong kế hoạch.

Với bộ hướng dẫn mới được ban hành, các bang chỉ có 30 ngày để nộp Kế hoạch Triển khai Hạ tầng Trạm sạc Xe điện. Hiện nay, hạ tầng trạm sạc tại Mỹ đang phát triển nhanh nhưng phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các bang ven biển và đô thị lớn.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump và nội các đã nhanh chóng "cởi trói" cho nhiều loại hình phương tiện nhằm kích thích việc đầu tư và kinh doanh, vốn nhằm đối phó trước sức ép từ các đối thủ Trung Quốc.

Ở nhiều khu vực nông thôn và vùng sâu, khoảng cách giữa các trạm sạc vẫn khá xa, gây khó khăn cho người dùng xe điện. Với bộ hướng dẫn mới, chính quyền Tổng thống Trump hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình phổ biến các trạm sạc trên khắp nước Mỹ. Bên cạnh đó, nội các của Tổng thống thứ 47 cũng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ mở rộng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như xe tự hành không vô lăng/chân ga, phương tiện bay thẳng đứng chạy điện (eVTOL) hay "taxi bay"...