Nam bệnh nhân 35 tuổi bất ngờ phát hiện suýt vỡ gan từ cơn đau bụng

Nam bệnh nhân 35 tuổi nhập viện vì đau bụng, bác sĩ phát hiện khối u gan trái chảy máu trong bao gan, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Kết quả siêu âm cho thấy khối u ở gan trái kích thước khoảng 56x58 mm, bờ mất liên tục, có tụ dịch dạng máu ở mặt trước dạ dày và dịch ổ bụng khoảng 50 mm. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận anh N.V.C. (35 tuổi, quê Ninh Bình) trong tình trạng mệt mỏi, đau vùng thượng vị và quanh rốn, cơn đau âm ỉ tăng dần, bụng chướng nhẹ.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết gồm siêu âm và chụp CT-scan ổ bụng để tìm nguyên nhân.

Kết quả siêu âm cho thấy khối u ở gan trái kích thước khoảng 56x58 mm, bờ mất liên tục, có tụ dịch dạng máu ở mặt trước dạ dày và dịch ổ bụng khoảng 50 mm. Hình ảnh CT-scan sau đó xác nhận khối u gan trái kích thước 58x55 mm, có ngấm thuốc mạnh, xuất hiện động mạch đi vào trung tâm khối, kèm bờ mất liên tục và dấu hiệu chảy máu trong bao gan. Máu lan theo mạc nối nhỏ xuống mặt trước dạ dày (dày khoảng 23 mm), kèm dịch tăng đậm độ dạng máu trong ổ bụng.

Các bác sĩ xác định đây là khối u gan trái đang chảy máu trong bao gan, có nguy cơ vỡ gan và mất máu cấp, đe dọa tính mạng bệnh nhân bất cứ lúc nào.

Trước tình huống nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn liên khoa giữa các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Ngoại và khoa Hồi sức tích cực để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân có huyết động tạm ổn, các chỉ số sinh tồn ổn định, tuy nhiên gan trái đang chảy máu trong bao gan. Các bác sĩ thống nhất giải pháp tối ưu là can thiệp nút mạch gan nhằm cầm máu triệt để, tránh nguy cơ vỡ gan.

Ngay sau đó, bệnh viện quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để can thiệp chuyên sâu theo đúng phác đồ điều trị.

Nhờ phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời, anh C. được chuyển viện an toàn và nhanh chóng được can thiệp nút mạch gan, giúp cầm máu hiệu quả mà không cần phẫu thuật mở.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.