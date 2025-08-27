Nam giới dễ mắc sùi mào gà nếu bỏ qua những dấu hiệu này

Tôi có dấu hiệu ngứa ở vùng kín, nhất là vị trí miệng sáo, liệu có phải tôi đã mắc sùi mào gà không? Bệnh thường có những dấu hiệu nào dễ nhận biết nhất, thưa bác sĩ?

Tôi có dấu hiệu ngứa ở vùng kín, nhất là vị trí miệng sáo, liệu có phải tôi đã mắc sùi mào gà? Bệnh thường có những dấu hiệu nào dễ nhận biết nhất, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra. Ở một số trường hợp hiếm gặp, các tổn thương này có thể xuất hiện tại vị trí niệu đạo miệng sáo, gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Người mắc bệnh có thể nhận thấy những u nhú nhỏ do HPV hình thành. Những u nhú này thường mềm, màu hồng hoặc trắng, có hình dạng giống súp lơ hay mào gà mọc quanh miệng sáo hoặc ở bên trong niệu đạo. Một số trường hợp cảm thấy đau rát, ngứa ngáy, khó chịu khi đi tiểu, thậm chí có máu lẫn trong nước tiểu.

Bệnh nhân cũng có thể xuất hiện dịch nhầy hoặc mủ bất thường chảy ra từ niệu đạo. Tuy nhiên, không ít trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ rệt và chỉ phát hiện bệnh khi đi khám nam khoa hoặc tiết niệu.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, kể cả quan hệ qua đường miệng hoặc hậu môn, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với da và niêm mạc mang virus.

Việc chẩn đoán thường bắt đầu từ quan sát trực tiếp, khi bệnh nhân tự nhận thấy các dấu hiệu bất thường tại vùng miệng sáo hoặc khi cảm thấy khó chịu trong tiểu tiện. Tại cơ sở y tế, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám lâm sàng, kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá các tổn thương nghi ngờ và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Để phòng ngừa, nam giới cần duy trì thói quen quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Tiêm vaccine HPV cũng là biện pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thăm khám nam khoa định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng can thiệp kịp thời.