Năm 'ngã ngựa' của loạt boss mỹ phẩm, trùm giảm cân

Từng tung hoành trên mạng xã hội, khoe cuộc sống giàu có nhờ bán hàng online, Hoàng Hường, Ngân 98, Ngân Collagen hay Đoàn Di Băng đều lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: DJ Ngân 98/Facebook.

Ngày 13/10, cái tên Ngân 98 lại phủ sóng mạng xã hội, nhưng lần này không phải vì những bức ảnh táo bạo hay clip quảng cáo giảm cân “thần tốc”, mà là thông tin cô bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nữ DJ sinh năm 1998 cũng là trường hợp mới nhất bị cơ quan chức năng gọi tên trong loạt "boss" kinh doanh online nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, Hoàng Hường cũng bắt bị về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hay Ngân Collagen, Đoàn Di Băng, Ngân Collagen bị kiểm tra chất lượng sản phẩm quảng cáo, kinh doanh.

Cùng tạo dựng hình ảnh thành công, giàu sang nhờ kinh doanh online, hào quang ảo của các "phú bà" đang dần tắt lịm vì những bê bối thương hiệu và vướng vòng lao lý.

Chiêu né pháp luật của các phú bà

Ở tuổi 27, Ngân 98 nhiều lần khiến người theo dõi ngạc nhiên, trầm trồ khi khoe khối tài sản khổng lồ, từ penthouse 80 tỷ đồng , loạt xe sang đến hàng chục mảnh đất. Cô cũng cùng chồng, nhạc sĩ Lương Bằng Quang, thường xuyên du lịch nước ngoài, có cuộc sống sang chảnh.

Ngoài công việc DJ, thu nhập chính của cô đến từ việc quảng cáo, bán các sản phẩm giảm cân, điển hình là Super Detox X3, X7 từ năm 2021. Những công dụng "thần thánh" như giảm cân không cần ăn kiêng, đảm bảo xuống cân trong 15 ngày được nữ DJ tung hô, thu hút hàng nghìn lượt mua vì tin tưởng.

Tuy nhiên thời gian qua, Ngân 98 còn cho sản xuất sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Để qua mắt lực lượng chức năng, sản phẩm này được đóng gói là hàng tặng kèm, không bán nhưng vẫn được bán với giá 870.000-1,1 triệu đồng/liệu trình.

Hoàng Hường liên tục khoe giàu trước khi bị bắt. Ảnh: Hoàng Hường/Facebook.

Bên cạnh đó, theo điều tra ban đầu, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop, trực tiếp điều hành và hưởng lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, cô cho người khác đứng tên nhằm che giấu dòng tiền bất minh.

Một "phú bà" khác cũng sử dụng loạt thủ đoạn tinh vi trước khi bị bắt, khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hôm 3/10 là Hoàng Hường (tên thật: Hoàng Thị Hường).

Đứng đầu hệ sinh thái trị giá hàng nghìn tỷ đồng, Hoàng Hường mượn căn cước công dân của nhân viên và người thân thành lập nhiều hộ kinh doanh, đồng thời nhờ các cá nhân đứng tên bán hàng, thuê đơn vị vận chuyển, thậm chí chỉ đạo bỏ ngoài số sách doanh thu thực tế của các công ty.

Theo điều tra ban đầu, tổng thiệt hại về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước do Hoàng Hường gây ra khoảng 284,7 tỷ đồng .

Trước đó, Hoàng Hường là một trong những cái tên khủng trong làng livestream, nhận được sự tin tưởng của hàng trăm nghìn khán giả, đặc biệt là nhóm trung niên nhờ tạo dựng hình ảnh mạnh thường quân làm thiện nguyện, bán các sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp...

Độ giàu có của Hoàng Hường cũng không kém cạnh các đại gia kinh doanh lâu năm khi sở hữu nhiều tòa nhà lớn ở vị trí đắc địa, bất động sản trải khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Theo môi giới, căn biệt thự nổi bật của Hoàng Hường ở khu Mỹ Đình (Hà Nội) có giá dao động 100- 132 tỷ đồng , diện tích 660 m2.

Lung lay

Sau thông tin Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều dân mạng đồng loạt gọi tên Ngân Collagen, một "bà trùm giảm cân" nổi tiếng khác ở Cần Thơ, từng gây chú ý với màn đấu tố qua lại cùng Ngân 98.

Cuối tháng 5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Trước đó vào năm 2021, công ty của Ngân Collagen cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm.

Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi dùng trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sức khỏe.

Kể từ sau khi bị kiểm tra chất lượng sản phẩm, "phú bà Cần Thơ" vẫn tiếp tục kinh doanh online, thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang trong biệt thự 500 tỷ đồng song có phần dè dặt, cẩn trọng hơn. Cô cũng chưa lên tiếng bình luận gì khi "đối thủ" một thời vướng vòng lao lý.

Ngân Collagen (trái) và Đoàn Di Băng không còn ồn ào quảng cáo thuốc giảm cân, mỹ phẩm như trước. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân, Đoàn Di Băng/Facebook.

Cũng im hơi lặng tiếng sau loạt ồn ào là Đoàn Di Băng (tên thật: Phạm Thị Thanh Thúy). Cô từng khiến nhiều dân mạng phẫn nộ khi thường quảng cáo lố, thổi phồng công dụng sản phẩm như kem chống nắng có chỉ số SPF chưa bằng 1/20 in trên nhãn hay các loại mặt nạ kém chất lượng.

Hồi tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo.

Cũng trong tháng đó, dù liên tiếp đăng thông báo thu hồi sản phẩm trên trang cá nhân có 1,9 triệu người theo dõi, Đoàn Di Băng không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật của mình và dần im ắng trên mạng xã hội.

Bài đăng gần nhất của Đoàn Di Băng là từ tháng 8, khi cô đính chính về việc một số tài khoản, trang mạng giả mạo cô để bán hàng. Cô cho biết Công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược, khi nào được phép hoạt động trở lại, cô sẽ thông báo chính thức qua kênh fanpage chính chủ có tick xanh, website.