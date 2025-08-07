Nam sinh 13 tuổi ở Hàn Quốc bị bắt sau trò đùa dọa đánh bom

Một nam sinh 13 tuổi (ở đảo Jeju, Hàn Quốc) đã bị bắt giữ vì đe dọa đánh bom trung tâm mua sắm Shinsegae ở Seoul.

Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm rà soát trung tâm mua sắm Shinsegae ở Seoul, ngày 6/8. Ảnh: Newsis.

Theo Korea Times, vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Thông báo đánh bom trung tâm mua sắm Shinsegae". Trong bài đăng, nghi phạm tuyên bố đã đặt chất nổ ở tầng một và sẽ cho nổ vào 15h ngày 16/8.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 240 cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đã được huy động. Khoảng 3.000 khách hàng và 1.000 nhân viên nhanh chóng được sơ tán khẩn cấp, toàn bộ tòa nhà được phong tỏa.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, không có chất nổ nào được tìm thấy và hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường vào buổi chiều.

Thông qua địa chỉ IP, cảnh sát đã tìm thấy nghi phạm là một thiếu niên 13 tuổi. Cậu bé đã bị bắt tại nhà riêng vào tối cùng ngày.

Trong quá trình thẩm vấn, nam sinh này khai hành động xuất phát từ sự tò mò, muốn xem phản ứng của mọi người. Tuy nhiên, trò đùa này đã gây ra thiệt hại lớn cho Shinsegae. Chi nhánh chính bị thiệt hại khoảng 500-600 triệu won (9- 11 tỷ đồng ) do phải tạm ngừng hoạt động trong 2,5 giờ.

Trong một tuyên bố, Shinsegae lên án hành vi này, cho rằng thông tin sai lệch đã tạo ra sự lo lắng trong xã hội và đe dọa sự an toàn của khách hàng. Đơn vị này tuyên bố sẽ có hành động pháp lý.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vì nghi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật pháp Hàn Quốc, cậu sẽ không phải đối mặt với án tù mà sẽ được xử lý theo các quy trình bảo vệ vị thành niên.

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất. Cũng trong đêm 6/8, cảnh sát tiếp tục điều tra một lời đe dọa tương tự xuất hiện trong một bình luận trên YouTube. Mặc dù bình luận không nêu rõ thời gian hoặc địa điểm nhưng các chi nhánh khác của Shinsegae phải kiểm tra an ninh khẩn cấp.

Trước đó, một người đàn ông 27 tuổi cũng đã bị bắt tại tỉnh Nam Gyeongsang vì hành vi tương tự và khai rằng đó chỉ là một trò đùa.

Theo luật pháp Hàn Quốc, hành vi đe dọa đánh bom, dù qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội, có thể bị xếp vào tội cản trở kinh doanh hoặc cản trở nhiệm vụ công vụ. Những hành vi này đều gây ra các cuộc sơ tán tốn kém và làm gián đoạn công việc. Do đó, mức phạt đối với hành vi này rất nặng.