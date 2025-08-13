Nam sinh 16 tuổi bị co giật, gia đình sốc khi bác sĩ nói lý do

Nam sinh ban đầu chỉ gặp khó khăn trong lời nói, gia đình cho rằng không đáng lo. Một ngày sau, em bất ngờ co giật, ngã quỵ và được chẩn đoán mắc bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Nam sinh bị viêm não tự miễn dù trước đó sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đầu tháng 7, nam sinh lớp 10 chuyên Toán ở Đồng Tháp bắt đầu nói khó, không phát âm được một số từ. Dù nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình vẫn cho rằng tình trạng này không đáng lo.

Hôm sau, khi đang ngồi trên ghế, em bất ngờ co giật, ngã xuống. Người cha đứng gần kịp đỡ con và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Sau khi thăm khám, em được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Theo nguyện vọng gia đình, bệnh nhi tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại khoa Nội Thần kinh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân khó tập trung kéo dài 1-2 tuần, kèm cử động tay chân bất thường, những triệu chứng dễ nhầm với rối loạn tâm thần. Nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ viêm não tự miễn, bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy. Kết quả xét nghiệm phát hiện kháng thể đặc hiệu, từ đó bệnh nhân được điều trị theo phác đồ viêm não tự miễn ngay.

Bác sĩ Tân thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Khương Nguyễn.

TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, cho hay hơn một tháng điều trị, tình trạng bé cải thiện rõ rệt, khả năng tập trung tốt hơn, triệu chứng co giật gần như biến mất và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Tân, viêm não tự miễn là bệnh lý thuộc nhóm viêm não bán cấp, diễn tiến nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, với tỷ lệ không qua khỏi ước tính khoảng 10-15%. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể bị rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần, mất tập trung hoặc xuất hiện cử động bất thường của tay chân.

Do triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh tâm thần, nhiều bệnh nhân phải đi khám ở nhiều nơi trước khi được chẩn đoán chính xác. Nếu bác sĩ nghi ngờ viêm não tự miễn, bệnh nhân sẽ được chỉ định chụp chiếu, làm xét nghiệm và chọc dịch não tủy để tìm kháng thể đặc hiệu. Khi đã xác định bệnh, việc điều trị sẽ tiến hành ngay, thời gian nằm viện tùy thuộc mức độ nặng và khả năng hồi phục.

Sức khoẻ nam sinh dần hồi phục sau hơn một tháng điều trị. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nguyên nhân viêm não tự miễn thường liên quan đến rối loạn miễn dịch, trong đó có trường hợp do khối u hoặc ung thư tạo kháng thể bất thường tấn công não.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, tiêm ngừa vaccine đầy đủ và đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường, đặc biệt là thay đổi hành vi hoặc rối loạn tâm thần đột ngột ở người trẻ.