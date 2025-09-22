Nam sinh chế tạo tên lửa giá rẻ khiến dân mạng Trung Quốc phục sát đất

Niềm đam mê khoa học từ năm 14 tuổi thúc đẩy Zhang Shijie sáng chế tên lửa bay cao đến 400 m từ vật dụng giá rẻ. Câu chuyện thu hút sự quan tâm tại Trung Quốc.

Zhang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi tự chế tạo tên lửa.

Zhang Shijie (18 tuổi, đến từ một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) gây chú ý trên mạng xã hội Douyin khi đăng tải video chế tạo tên lửa từ những vật dụng giá rẻ.

Ban đầu, Zhang cạo nitrat (chất thúc đẩy phản ứng cháy) từ chuồng lợn kết hợp cùng đường và nước có sẵn tại nhà. Song nhận ra thứ nhiên liệu này không tinh khiết, chàng trai áp dụng kiến thức lọc ở trường để chiết xuất nhiên liệu tinh khiết hơn từ phân bón.

Sau đó, Zhang dùng vật liệu với mức giá phải chăng như ống PVC, xi măng, tự học thêm phần mềm thiết kế, mô hình 3D, mua máy in cũ bằng tiền lì xì đồng thời vay mượn bạn bè để chế tạo động cơ tên lửa. Sau hơn 100 lần thử nghiệm, Zhang thành công phát triển 4 loại động cơ bao gồm tên lửa 1-2 tầng, đạt độ phóng 400 m, vào tháng 6/2023.

Văn phòng thu nhỏ do nhà trường cấp 2 của Zhang cung cấp, giúp cậu nuôi dưỡng đam mê.

Long Yanjiao, giáo viên trung học của Zhang, chia sẻ Internet là một trong số yếu tố góp phần nhiều trong việc nuôi dưỡng đam mê chế tạo vũ khí của Zhang.

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một em học sinh có niềm say mê với khoa học như vậy. Chúng tôi tài trợ cho em học sinh này 500 USD , bố trí một văn phòng nhỏ nhằm tạo sự thuận lợi cho các em theo đuổi đam mê", Long nói.

Trong khi đó, cha của Zhang cho biết thay vì chơi trò chơi điện tử như bạn bè cùng lứa, con trai ông luôn bị thu hút bởi việc tháo lắp đồ chơi, tìm hiểu cơ chế bên trong.

Chia sẻ thêm về cách hoàn trả các khoản vay, thanh niên 18 tuổi cho biết anh sử dụng thu nhập từ việc bán một số phát minh của mình cho các tổ chức để chi trả khoản nợ.

Đầu năm nay, Zhang được nhận vào chuyên ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ của Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương.

"Tôi sẽ thiết kế một chiếc tên lửa thật sự", Zhang chia sẻ mục tiêu sau khi cầm giấy báo nhập học.

Chiếc tên lửa tự chế của Zhang được phóng thành công vào một ngày sau sinh nhật.