Nam sinh đại diện 26 triệu người học phát biểu khai giảng là ai?

"Chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần 'tôi là người Việt Nam'", Tuấn Định chia sẻ trong lễ khai giảng.

Tuấn Định trong lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Moet.

"Em thấu hiểu sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, chúng em có được điều kiện thuận lợi và cơ hội rộng mở thì những ngày tháng qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh", Kiểu Tuấn Định, sinh viên khóa 67 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách khoa Hà Nội, mở đầu bài phát biểu.

Ngày 5/9, trong không khí hân hoan của ngày khai trường, Tuấn Định đại diện cho 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Định cho hay em rất xúc động và tự hào khi được trao cơ hội này.

Bài phát biểu trong lễ khai giảng đặc biệt

Trong bài phát biểu của mình, Định chia sẻ em được biết Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm độc lập - Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Khi ấy, lực lượng lao động kiến tạo đất nước chính là thế hệ học sinh, sinh viên đang miệt mài học tập rèn luyện hôm nay.

"Chúng em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Định nói.

Theo nam sinh, phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó, những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai.

Nam sinh thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam.

"Em mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ", Định chia sẻ.

Nam sinh cho rằng bước ra biển lớn thế giới, thế hệ trẻ sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng.

Để chiến thắng, không chỉ có ý chí, có quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại. Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, Định nhìn nhận cần tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam.

"Chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần 'tôi là người Việt Nam", Định chia sẻ.

Nam sinh mong trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ lúc già, giàu để có nhiều tiền giúp đỡ những người đồng bào của mình khi khó khăn.

Em cũng muốn đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và muốn khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo, mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ cuộc sống con người.

Tuấn Định đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học xuất sắc. Ảnh: NVCC.



Thành tích học tập ấn tượng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuấn Định cho hay ngay khi được chọn là sinh viên phát biểu, nhận thức đây là sự kiện trọng đại của ngành, nam sinh cố gắng chuẩn bị thật chỉn chu.

Tuy nhiên, dù đã tham gia nhiều hoạt động đoàn - hội, khi đứng trước các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nam sinh vẫn không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng.

"Sau khi hoàn thành bài phát biểu, nhìn thấy sự ủng hộ trên khuôn mặt của các đại biểu, em thở phào, biết mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", nam sinh nói.

Tuấn Định quê ở Thái Nguyên. Năm lớp 11, em đoạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Sau đó, nam sinh trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong 4 năm học vừa qua, nam sinh luôn duy trì kết quả học tập loại giỏi. Định cũng liên tục đạt học bổng của trường, giành giải nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023 cùng các giấy khen hoạt động đoàn - hội của Đại học Bách khoa và trường Điện - Điện tử.

Để có được những kết quả này, Định cho biết cần có phương pháp học tập tốt. Nam sinh chia sẻ trước mỗi buổi học, em thường tìm hiểu trước kiến thức thầy cô sẽ giảng, nắm chắc kiến thức trên lớp. Điều này giúp em không phải ôn tập quá nhiều mà vẫn hiểu sâu về bản chất, nội dung kiến thức.

Chia sẻ thêm, Định cho biết ngay từ năm nhất, em đã lên phòng lab để thực hành nghiên cứu, cùng với đó là tham gia các dự án thực tế để trau dồi kỹ năng, ứng dụng hiến thức trên giảng đường vào thực tế.

Nam sinh đặt mục tiêu sẽ tốt nghiệp xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, em mong muốn sẽ có cơ hội được trở thành giảng viên của trường hoặc tiếp tục học lên cao và quay trở lại quê hương để phát triển cho tỉnh nhà.