Nam sinh lớp 10 bị ép bò giữa đường, bắt liếm biển số xe

Một học sinh lớp 10 trường THPT Minh Phú (Hà Nội) bị nhóm thanh niên bắt nạt, bắt bò giữa đường và liếm biển số xe.

Hình ảnh nam sinh bị bắt quỳ. Ảnh: Cắt từ clip.

Mới đây, dư luận xôn xao trước clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh niên quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ.

Đáng chú ý, một nam sinh vừa cầm điện thoại quay phim, vừa văng tục và bắt nạn nhân quỳ gối và bò. Đồng thời, người này ép nạn nhân gọi kẻ bắt nạt là "bố" khi bò xin lỗi. Ngoài ra, nạn nhân còn bị ép bò ra sau đuôi xe và liếm biển số xe máy. Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên quay clip đã đạp, tát, đấm vào mặt nạn nhân.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hình ảnh nam sinh bị bắt nạt hội đồng, yêu cầu nhà trường, chính quyền phải xử lý nghiêm vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 20/10, trường THPT Minh Phú (xã Kim Anh, Hà Nội) đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT, trong đó xác nhận nạn nhân là nam sinh N.Đ.H. - là học sinh lớp 10 của trường.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, trường THPT Minh Phú đã báo cáo, gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn để xác minh sự vụ.

Kết quả ban đầu xác định sự việc xảy ra tại bãi đất trống cạnh sân bóng khu chùa Mai Đoài (xã Sóc Sơn, Hà Nội). Sáu người bắt nạn bạn là N.Q.A. (sinh năm 2008, xã Sóc Sơn), P.T.Đ. (sinh năm 2007, xã Sóc Sơn), N.T.L. (học sinh lớp 10, Trung tâm GDTX Sóc Sơn), N.N.S. (học sinh lớp 10, Trung tâm GDTX Sóc Sơn), N.Đ.H. (sinh năm 2010, xã Sóc Sơn), V.T.L. (sinh năm 2010, xã Sóc Sơn).

Khoảng 11h ngày 15/10, nhóm các đối tượng đứng ở đường thì M.Đ.A. (xã Sóc Sơn) điều khiển xe máy, chở N.Đ.H. ngồi sau đi tới. Nhóm thanh niên kia liền đuổi theo, sau đó bắt nạn nhân đi đến đoạn đường vắng. Tại đây, Q.A. đã cầm điện thoại quay video và bắt đầu quây bắt nạn nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường THPT Minh Phú, giáo viên chủ nhiệm, đại diện phụ huynh đã đến gia đình học sinh H. để hỏi thăm và động viên.

“Sự việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra. Học sinh H. đã đến trường đi học bình thường. Nhà trường đã bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khỏe tinh thần cho học sinh”, báo cáo nêu.

Tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về sở.

Cũng theo sở này, trường THPT Minh Phú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc hai xã làm rõ vụ việc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường tới học sinh.