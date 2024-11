Nam sinh lớp 12 mang dao vào trường đâm bạn học

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 học sinh lớp 12 có hành vi đánh nhau, sử dụng hung khí gây thương tích tại Trường THPT Quang Trung ở Quảng Trạch.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 4/11, các đối tượng T.A.D (SN 2007, ở thôn 5, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) và T.V.C (SN 2007, ở thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã hẹn gặp P.N.D và N.D.L (cùng SN 2007, ở thôn Hợp Bàn, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch) tại nhà vệ sinh nam của trường để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, các đối tượng trên đã xảy ra ẩu đả, đánh nhau, trong đó đối tượng P.N.D đã rút dao thủ sẵn, đâm vào sườn của T.V.C.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với T.A.D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.N.D về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích"; khởi tố bị can đối với T.A.D và N.D.L về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cả ba bị can được tại ngoại hầu tra.

Các đối tượng P.N.D và N.D.L nhận các quyết định khởi tố của cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Quang Trung đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo lực học đường, tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.