Nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long nhận học bổng

Tại lễ khai giảng, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tặng học bổng toàn phần cho tân sinh viên là nạn nhân trong vụ lật tàu ở Hạ Long.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long trao học bổng toàn phần cho sinh viên Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: NTCC.

Sáng 5/9, Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi, xã Đại Thanh, Hà Nội) cùng 6.500 sinh viên khác dự lễ khai giảng tại Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Phước có hoàn cảnh rất đặc biệt. Trong vụ tai nạn lật tàu thương tâm tại vịnh Hạ Long vào tháng 7 vừa qua, cả bố mẹ và hai chị gái của nam sinh đều gặp nạn và qua đời.

Mọi thứ như sụp đổ, nhưng được sự động viên của họ hàng, người thân, Phước đăng ký rồi trúng tuyển vào ngành Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ em Phước có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần, bao gồm miễn 100% học phí, miễn phí ở nội trú ký túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học.

Ngoài ra, nam sinh còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng. Tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, hy vọng học bổng này cùng với sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô và các bạn sinh viên sẽ là điểm tựa vững chắc để Phước vững bước trên con đường tương lai.

"Chúng tôi cũng mong em Phước coi Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là ngôi nhà thứ hai của mình", vị hiệu trưởng nói.

Trước đó, hồi tháng 7, Đại học Hạ Long cũng cho biết nhà trường đã thăm hỏi và ngỏ ý muốn nhận đỡ đầu em Nguyễn Hữu Phước. Nếu nam sinh đồng ý, nhà trường sẽ tiếp nhận em vào một ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của em.

Đại học Hạ Long dự kiến hỗ trợ nam sinh 100% học phí toàn khóa, đồng thời bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá và hỗ trợ 3 triệu đồng sinh hoạt phí hàng tháng.

Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần cho em Phước, cụ thể là kết nối với chuyên gia tâm lý học đường và bố trí đội sinh viên tình nguyện để giúp em ổn định sau biến cố. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, nam sinh đã chọn đăng ký và trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Năm 2025, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tuyển 6.500 sinh viên nhưng có tới 40.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn của trường dao động từ 16 đến 24,5 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất.

Cũng tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nhắn nhủ học trò có quyền tự hào về những nỗ lực của bản thân mình và hãy tri ân sâu sắc đến cha mẹ, ông bà, gia đình và thầy cô đã nuôi dưỡng, dạy dỗ, yêu thương các em.

Tuy vậy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Thầy khuyên các em đừng chủ quan, bay bổng và kiêu ngạo. Hãy đặt ra cho mình các mục tiêu như tốt nghiệp đúng hạn, không thi lại môn học nào, tham gia toàn diện các hoạt động sinh viên, học ngoại ngữ thật giỏi.

"Bên cạnh đó, hãy nhớ trân trọng sức khỏe và sinh mạng mình. Và khi các em gặp khó khăn, bối rối, đừng ngại ngần mà chia sẻ với bạn bè, gia đình, thầy cô hay chuyên gia tâm lý của trường", vị hiệu trưởng nhắn nhủ.