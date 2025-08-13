Nam sinh mua 'hàng nóng' trên TikTok để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện, ngăn chặn học sinh dùng nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.
Tối 2 hôm trước (11/8), trong quá trình tổ chức tuần tra trên địa bàn, Công an xã Kỳ Hoa nhận được thông tin về việc nam sinh H.N.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (15 tuổi, trú phường Sông Trí).
H. đã hẹn Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
|
Nhiều ''hàng nóng" nam sinh H. giao nộp cho cơ quan công an.
Cơ quan công an đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, ngăn chặn vụ việc và mời H. về trụ sở làm việc. Nam thanh niên sau đó giao nộp nhiều hung khí như dao mác, dao bầu, kiếm, 2 súng ná cao su và một khẩu súng nhựa tự chế.
H. khai nhận đã đặt mua số hung khínày qua nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm "ra oai" và dọa bạn cùng trang lứa.
Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý đối với H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, răn đe, giáo dục.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.