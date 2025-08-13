Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh mua 'hàng nóng' trên TikTok để giải quyết mâu thuẫn

  • Thứ tư, 13/8/2025 19:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh lên mạng xã hội đặt mua dao, kiếm, súng tự chế để đe dọa, giải quyết mâu thuẫn với bạn bè, thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện, ngăn chặn học sinh dùng nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 2 hôm trước (11/8), trong quá trình tổ chức tuần tra trên địa bàn, Công an xã Kỳ Hoa nhận được thông tin về việc nam sinh H.N.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (15 tuổi, trú phường Sông Trí).

H. đã hẹn Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Cong an Ky Hoa, Thon Hoa Dong, H.N.D, H.T.H, Cong an Song Tri anh 1

Nhiều ''hàng nóng" nam sinh H. giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan công an đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, ngăn chặn vụ việc và mời H. về trụ sở làm việc. Nam thanh niên sau đó giao nộp nhiều hung khí như dao mác, dao bầu, kiếm, 2 súng ná cao su và một khẩu súng nhựa tự chế.

H. khai nhận đã đặt mua số hung khínày qua nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm "ra oai" và dọa bạn cùng trang lứa.

Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý đối với H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, răn đe, giáo dục.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Phạm Trường/Tiền Phong

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

  • Hà Tĩnh

    Hà Tĩnh
    • Diện tích: 5.997,3 km²
    • Dân số: 1.242.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 239
    • Biển số xe: 38

