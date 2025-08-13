Nam sinh mua 'hàng nóng' trên TikTok để giải quyết mâu thuẫn

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh lên mạng xã hội đặt mua dao, kiếm, súng tự chế để đe dọa, giải quyết mâu thuẫn với bạn bè, thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện, ngăn chặn học sinh dùng nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 2 hôm trước (11/8), trong quá trình tổ chức tuần tra trên địa bàn, Công an xã Kỳ Hoa nhận được thông tin về việc nam sinh H.N.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (15 tuổi, trú phường Sông Trí).

H. đã hẹn Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Nhiều ''hàng nóng" nam sinh H. giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan công an đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, ngăn chặn vụ việc và mời H. về trụ sở làm việc. Nam thanh niên sau đó giao nộp nhiều hung khí như dao mác, dao bầu, kiếm, 2 súng ná cao su và một khẩu súng nhựa tự chế.

H. khai nhận đã đặt mua số hung khínày qua nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm "ra oai" và dọa bạn cùng trang lứa.

Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý đối với H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, răn đe, giáo dục.