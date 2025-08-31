Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh phá két, lấy vàng đi bán để nộp cho kẻ giả mạo công an

  Chủ nhật, 31/8/2025 15:49 (GMT+7)
Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) vừa ngăn chặn thành công vụ việc, nam sinh P.V.B (18 tuổi) mang gần 3 cây vàng của gia đình ra cửa hàng bán lấy tiền để chuyển cho nhóm đối tượng giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, nạn nhân là một nam sinh trên địa bàn.

Trước đó, sáng 29/8, Công an phường An Biên nhận được tin báo của chủ một tiệm vàng trên địa bàn về việc, có nam thanh niên vào bán vàng với số lượng lớn và có biểu hiện lo lắng, sợ hãi.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp lý giải, công an đã tiếp cận, trấn tĩnh và xác định người này là P.V.B (SN 2007, ở tổ Vĩnh Niệm, phường An Biên).

Nam sinh này cho biết, mang 3 cây vàng của bố mẹ đi bán lấy tiền nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra do bị tình nghi liên quan một vụ án. Xác định thanh niên là nạn nhân của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Công an phường An Biên đã liên hệ với gia đình đảm bảo tài sản và ổn định tâm lý cho nam thanh niên.

P.V.B chia sẻ, sáng 28/8, em nhận được điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hồ Chí Minh.

gia danh cong an anh 1

Hình ảnh nam thanh niên phá két sắt lấy vàng mang đi bán lấy tiền chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Kẻ giả danh thông tin, đơn vị vừa bắt một shipper mang theo ma túy đi giao cho người có tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại như của P.V.B. Do đó, nam thanh niên bị nghi vấn là mắt xích trong đường dây mua bán trái phép ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Hắn yêu cầu nam thanh niên kết bạn zalo rồi gọi video trực tiếp, cho thấy hình ảnh nhiều người mặc cảnh phục công an đang truy vấn một người được cho là shipper.

Sau đó, đối tượng yêu cầu nam thanh niên gọi điện cho bố mẹ chuyển vào tài khoản của cơ quan điều tra 800 triệu đồng để chứng minh dòng tiền sạch. Sau khi kết thúc vụ việc, xác định P.V.B vô can thì cơ quan điều tra sẽ hoàn trả lại tiền.

Nam thanh niên trình bày, lúc đó em chỉ có 800.000 đồng trong tài khoản, các đối tượng cũng yêu cầu chuyển khoản “tạm ứng”.

Sáng 29/8, đối tượng tự xưng cán bộ công an tiếp tục gọi điện, tự chế ra lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản gửi qua zalo cho P.V.B. Sau đó, yêu cầu nam thanh niên quay toàn bộ không gian ngôi nhà đang ở để chứng minh mình đang ăn ở ổn định, có điều kiện về kinh tế, không liên quan vụ án.

Trong quá trình quay, đối tượng còn hướng dẫn quay cận cảnh vào các vị trí như: bàn trang điểm phụ nữ, tủ đựng đồ… Khi phát hiện có két sắt, đối tượng yêu cầu quay chi tiết, rồi yêu cầu phá két sắt lấy tài sản mang đi bán.

Chúng hướng dẫn nam thanh niên ra cửa hàng mua búa tạ, xà beng mang về. Khi bố mẹ đi vắng, chúng hướng dẫn cách phá két sắt, lấy toàn bộ tài sản gần 3 cây vàng mang đi bán lấy tiền nộp vào tài khoản của chúng. Rất may, khi nam thanh niên cầm vàng ra cửa hàng bán thì chủ tiệm phát hiện dấu hiệu bất thường nên báo công an ngăn chặn kịp thời.

Công an phường An Biên cho biết, cùng thời điểm em P.V.B bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý hòng chiếm đoạt tài sản còn có 2 nam sinh khác trên địa bàn cũng bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự. 2 nam sinh này khi đang cạy tủ để lấy tài sản mang đi bán thì gia đình phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

