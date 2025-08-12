Nam sinh Thái Lan đấm cô giáo bầm mắt chỉ vì bị trừ điểm bài thi

Cho rằng bản thân xứng đáng đạt số điểm cao hơn, nam sinh ở Thái Lan đã lao vào đánh cô giáo khiến cô phải nhập viện điều trị.

Nam sinh lao vào đánh cô giáo vì không hài lòng với điểm kiểm tra. Ảnh: Bangkok Post.

Ngày 5/8, tại một trường tư thục ở tỉnh Uthai Thani, miền Trung Thái Lan, một nam sinh lớp 11 đã tấn công cô giáo ngay trong lớp học vì bức xúc khi chỉ được 18/20 điểm trong bài thi Toán giữa kỳ, Bangkok Post đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, vào ngày xảy ra vụ việc, nam sinh này đã tiếp cận giáo viên môn Toán để hỏi lý do không được điểm tối đa.

Cô giải thích rằng dù đáp án đúng, nam sinh không trình bày quy trình làm bài theo yêu cầu nên không thể chấm điểm tuyệt đối. Cô còn gợi ý nam sinh hỏi các giáo viên khác để xác nhận tiêu chí chấm.

Sau khi nhận được câu trả lời tương tự từ các giáo viên khác, nam sinh quay lại lớp và yêu cầu cô giáo nâng điểm. Khi bị từ chối, cậu tức giận đá vào bàn rồi rời khỏi lớp.

Khoảng 10 phút sau, nam sinh quay lại, yêu cầu giáo viên xin lỗi mình. Khi cô đáp “Ai mới là người cần xin lỗi?”, cậu lập tức lao vào đấm và đá liên tiếp vào người cô giáo trước sự chứng kiến của hơn 20 bạn cùng lớp.

Các học sinh khác cố can ngăn nhưng bất thành, cho tới khi một thầy giáo xuất hiện và can thiệp. Đáng chú ý, trong lúc tấn công giáo viên, nam sinh còn lớn tiếng lăng mạ và nói "Cô đáng bị như vậy".

Vụ hành hung khiến giáo viên bị bầm mắt trái, sưng đầu và chấn thương nặng ở xương sườn, phải nhập viện điều trị. Cô đã báo cảnh sát vào ngày 8/8 và khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ khi cô giáo chia sẻ với đồng nghiệp thông qua trang Facebook Teacher Arty. Ngày 10/8, bài đăng được chia sẻ trên trang này được lan truyền và gây tranh luận trong ngành giáo dục, cha mẹ học sinh cũng đóng góp ý kiến.

Hiện, cha mẹ của học sinh này đã liên hệ để xin lỗi giáo viên. Nam sinh cũng đã bị đình chỉ học và nộp đơn xin thôi học.