Nam sinh Trung Quốc chế tạo drone siêu nhỏ, phá kỷ lục thế giới

Chiếc drone của nam sinh này có tốc độ bay bằng tốc độ của tàu cao tốc (340,78 km/h) và có kích thước siêu nhỏ, chưa đến 250 gram.

Xu Yang phá kỷ lục thế giới với mẫu microdrone siêu nhỏ. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin một sinh viên Trung Quốc mới phá kỷ lục Guinness thế giới khi chế tạo chiếc microdrone có tốc độ bay bằng tốc độ của tàu cao tốc (340,78 km/h) và có kích thước siêu nhỏ, chưa đến 250 gram.

Theo truyền thông Trung Quốc, nam sinh lập kỷ lục tên là Xu Yang, hiện là sinh viên Đại học Trung văn Hong Kong (cơ sở Thâm Quyến, Trung Quốc). Dù mới chỉ 22 tuổi, nam sinh đã có kinh nghiệm 10 năm gắn bó với các thiết bị điều khiển từ xa.

Chia sẻ với Guinness World Records về sản phẩm lập kỷ lục, Xu cho biết từ dữ liệu thử nghiệm ban đầu, cậu nghĩ rằng chiếc microdrone chỉ có thể bay với tốc độ khoảng 320 km/h. Nam sinh không ngờ rằng tốc độ cuối cùng lại đạt tới 340 km/h, thậm chí có lúc còn lên đến 358 km/h nhờ gió thuận.

Sau khi tham khảo ý kiến các nhà chế tạo drone ở nước ngoài, Xu đã cải thiện thiết kế và tốc độ của drone. Ngoài ra, để được ghi nhận kỷ lục, thiết bị bay phải nặng không quá 250 gram - tương đương trọng lượng một chiếc điện thoại thông minh.

Chiếc drone Prowess của Xu có bộ khung nhẹ làm từ sợi carbon, vỏ cực mỏng được in 3D dày 0,4 mm và cánh quạt tốc độ cao in 3D do chính nam sinh thiết kế. Ban đầu, do không tìm được sản phẩm cánh quạt có sẵn trên thị trường phù hợp với yêu cầu, cậu đã tự chế tạo để cánh quạt đạt được trọng lượng phù hợp.

Samuele Gobbi, kỹ sư người Thụy Sĩ đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về drone quadcopter, nói rằng Xu Yang đã đạt được điều mà nhiều người nghĩ là không thể.

“Việc chế tạo một chiếc quadcopter tốc độ cao vốn đã rất phức tạp, vậy mà cậu ấy còn đặt ra giới hạn trọng lượng dưới 250 gram, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ", ông Gobbi nói với Guinness World Records.

Chia sẻ thêm với Guinness World Records, ông Gobbi cho biết ông đã truyền lại cho Xu phương pháp tính toán tốc độ để phân tích dữ liệu bay. Nam sinh cũng nói việc chia sẻ này chỉ đơn giản là niềm vui giữa những người theo đuổi đam mê drone, không có sự cạnh tranh căng thẳng. Xu cũng khẳng định cậu sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người muốn phá kỷ lục của cậu trong tương lai.

Thời gian tới, Xu sẽ tiếp tục điều chỉnh động cơ và cánh quạt để tăng tốc độ drone vì cậu "không có điểm dừng trong hành trình theo đuổi tốc độ".