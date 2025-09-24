Nam sinh tự chế tên lửa từ vật liệu giá rẻ, phóng cao 400 m

Không có kiến thức nền tảng, Zhang Shijie (Trung Quốc) đã tự mày mò học cách chế tạo tên lửa từ các video hướng dẫn trên mạng xã hội.

Tên lửa do Zhang Shijie chế tạo phóng cao 400 m. Ảnh: SCMP.

Zhang Shijie (18 tuổi) sống tại một làng quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 14 tuổi, sau khi xem truyền hình trực tiếp về phóng tên lửa, cậu nhen nhóm niềm yêu thích đặc biệt với loại khí cụ này.

Tuy nhiên, không có kiến thức nền tảng, Zhang đã tìm tòi, học hỏi từ các video hướng dẫn tự làm tên lửa (DIY) trên các nền tảng mạng xã hội.

Cậu tận dụng mọi nguồn lực có thể, dùng một chiếc laptop cũ của chị gái để tham gia các diễn đàn khoa học. Ban đầu, cậu cạo nitrat từ chuồng heo để làm nhiên liệu, nhưng sau đó, cậu đã áp dụng kiến thức hóa học để lọc nhiên liệu tinh khiết hơn từ phân bón.

Không có nhiều tiền, Zhang thử nghiệm với các vật liệu rẻ tiền như ống nhựa PVC và xi măng để chế tạo động cơ. Cậu còn tự học phần mềm thiết kế 3D, dùng tiền lì xì và vay thêm bạn bè để mua máy in 3D cũ, tự sản xuất các bộ phận tên lửa.

Sau hơn 100 lần thử nghiệm, tháng 6/2023, Zhang đã thành công chế tạo được bốn loại động cơ và một tên lửa hai tầng. Cậu đã mời cha và các bạn cùng lớp đến chứng kiến vụ phóng thử đầu tiên của mình. Tên lửa do Zhang chế tạo phóng đạt độ cao ấn tượng, lên tới 400 m.

Nhà trường đã ủng hộ niềm đam mê của Zhang bằng cách tài trợ 3.500 nhân dân tệ và giúp cậu tuyển thêm thành viên. Thậm chí, trường còn cấp một phòng học riêng để nhóm làm nghiên cứu.

Sau khi chế tạo thành công tên lửa, Zhang tự kiếm tiền bằng cách bán một số sản phẩm sáng tạo cho các tổ chức, dùng số tiền đó để trả nợ cho bạn bè.

Gia đình Zhang cũng luôn ủng hộ con. Cha cậu là một tài xế xe công nghệ, còn mẹ cậu làm bảo mẫu. Từ sớm, họ đã nhận thấy con trai khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thay vì mê game, cậu luôn thích tháo rời đồ chơi để tìm hiểu cơ chế hoạt động của chúng.

Theo cô Long Yanjiao, Zhang là học sinh đầu tiên của cô có niềm đam mê khoa học mãnh liệt. Cô cũng nhận định Internet "cực kỳ hữu ích" trong việc nuôi dưỡng đam mê, đặc biệt khi điều kiện ở trường làng rất hạn chế.

Bằng niềm đam mê của mình, hiện tại, Zhang đã trúng tuyển vào ngành Kỹ sư hàng không vũ trụ tại Đại học Hàng không Thẩm Dương (Trung Quốc). Mục tiêu lớn nhất của cậu là thiết kế một tên lửa thật sự.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của Zhang đã nhận về nhiều phản hồi tích cực.

"Hạt giống chúng ta gieo khi còn nhỏ có thể lớn thành cây đại thụ nếu được chăm sóc chu đáo", một người khích lệ.

Tuy nhiên, cũng có người chỉ ra thực tế trẻ em nông thôn thường gặp nhiều thách thức khi theo đuổi khoa học, công nghệ, nhất là khi trường học có nguồn lực hạn chế, còn cha mẹ phải mưu sinh và lo con lãng phí tiền của.