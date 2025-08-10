'Nam thần' A80 gây sốt khi kể về chuyện tình 3 năm

Vũ Chí Hưng, khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân, khiến khán giả tại SVĐ Mỹ Đình vỡ òa khi chia sẻ về mối tình từ thời học viên.

Nam thần quân nhân gây sốt khi tiết lộ về bạn gái Vũ Chí Hưng khiến khán giả tại SVĐ Mỹ Đình bất ngờ khi tiết lộ có mối tình gần 3 năm với bạn gái từ thời học viên.

Tham gia đêm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Sân Vân động quốc gia Mỹ Đình vào tối 9/8, trung úy Vũ Chí Hưng, khối trưởng của Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân, khiến hàng nghìn khán giả bất ngờ khi chia sẻ về chuyện tình yêu.

Khi được MC hỏi về tình trạng mối quan hệ, Chí Hưng có chút ngại ngùng nhưng thẳng thắn cho biết: "Không giấu gì mọi người, tôi có một mối tình bắt đầu từ thời học viên, đến nay cũng đã gần 3 năm". Lời chia sẻ của anh lập tức khiến khán giả reo hò vì thích thú.

Nam quân nhân nói thêm rằng vì anh đến sự kiện khá bất ngờ nên bạn gái không thể đi cùng. Sau đó, Chí Hưng có lời nhắn nhủ ngọt ngào đến nửa kia đang ở nhà: "Em hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào anh. Anh ở đơn vị sẽ luôn cố gắng công tác, không phụ lòng em".

Clip chỉ dài hơn 30 giây được một đồng đội của anh ghi lại đã nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận trên TikTok. Không ít người bày tỏ ngưỡng mộ trước tình yêu chân thành của Chí Hưng và bạn gái, nhận xét anh là một người đàn ông đáng tin tưởng, khiến hậu phương yên tâm.

"Top 1 người đàn ông tôi luôn tin tưởng", "Chị người yêu đúng là thắng đời 1-0", "Phấn đấu mỗi nhà có một Vũ Chí Hưng", "Quá tuyệt vời, trả lời thẳng vào trọng tâm, xem livestream mà thấy bạn ấy dễ thương quá" - dân mạng bày tỏ.

Vũ Chí Hưng gây sốt với khoảnh khắc đẹp như nam thần sau sự kiện A50 tại TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Vũ Chí Hưng chia sẻ anh sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội. "Ông nội và ông ngoại của tôi đều tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bố và mẹ tôi đều là quân nhân chuyên nghiệp. Anh trai tôi cũng đang công tác tại Quân chủng Phòng không - không quân", anh nói.

Anh cũng cho biết từ bé đã được ông ngoại và bố mẹ kể nhiều câu chuyện trong quân đội, truyền cảm hứng lớn, khiến anh cảm thấy niềm tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục. "Từ đó, tôi quyết tâm thi vào quân đội, trở thành một người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Vũ Chí Hưng hiện công tác tại Sư đoàn 365, quân chủng Phòng không Không quân. Tham gia sự kiện diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), chàng trai sinh năm 1999 từng gây sốt với ánh mắt lưu luyến ngày rời TP.HCM.

Trong sự kiện diễu binh, diễu hành hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), anh tiếp tục được giao nhiệm vụ khối trưởng khối Khối Nam Sĩ quan Phòng không - Không quân.

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút khoảng 25.000 khán giả với những tiết mục hoành tráng, được đầu tư. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu với nhiều phong cách đa dạng: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, RHYDER.... Các tiết mục được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm ấn tượng.