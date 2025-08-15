Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nam thanh niên bị bắt quả tang cùng món hàng đặc biệt ở khu chung cư

  • Thứ sáu, 15/8/2025 09:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Phan Anh Điền (SN 1986; trú tại: Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán ngà voi.

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 2/8/2025, tại khu vực chung cư Sunshine Riverside, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện một nam thanh niên đang vận chuyển một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có 2 sản phẩm mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi (khoảng 3 kg). Danh tính đối tượng được xác định là Phan Anh Điền (SN 1986; trú tại: Nghệ An). Đối tượng khai nhận đã mua các sản phẩm ngà voi qua mạng xã hội.

Phan Anh Dien, Cong an Phu Thuong, Nga voi, Luat Cong chung, Xop, Sunshine Riverside, Chung cu Sunshine Riverside, Tru so Sunshine Riverside anh 1

Đối tượng Phan Anh Điền và tang vật bị thu giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Anh Điền về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://www.anninhthudo.vn/nam-thanh-nien-bi-bat-qua-tang-cung-mon-hang-dac-biet-o-khu-chung-cu-cao-cap-post620748.antd

Nguyễn Kiên/An ninh Thủ đô

Phan Anh Điền Công an Phú Thượng Ngà voi Luật Công chứng Xốp Sunshine Riverside Chung cư Sunshine Riverside Trụ sở Sunshine Riverside Hà Nội Nghệ An Phan Anh Điền Công an Phú Thượng Ngà voi Luật Công chứng Xốp Sunshine Riverside Chung cư Sunshine Riverside Trụ sở Sunshine Riverside

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý