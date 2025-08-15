Nam thanh niên bị bắt quả tang cùng món hàng đặc biệt ở khu chung cư

Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Phan Anh Điền (SN 1986; trú tại: Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán ngà voi.

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 2/8/2025, tại khu vực chung cư Sunshine Riverside, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện một nam thanh niên đang vận chuyển một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có 2 sản phẩm mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi (khoảng 3 kg). Danh tính đối tượng được xác định là Phan Anh Điền (SN 1986; trú tại: Nghệ An). Đối tượng khai nhận đã mua các sản phẩm ngà voi qua mạng xã hội.

Đối tượng Phan Anh Điền và tang vật bị thu giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Anh Điền về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.