Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nam thanh niên lao ra đường chặn đầu ôtô, đánh tài xế xe máy ở Hà Nội

  • Thứ hai, 15/9/2025 13:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo hình ảnh người dân ghi lại, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục chửi bới rồi lao ra chặn nhiều ôtô và xe máy đang chạy trên đường.

Ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ nam thanh niên lao ra đường chặn nhiều ôtô, xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo hình ảnh được nhiều người dân ghi lại, sự việc xảy ra vào khuya 14/9 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy. Lúc này, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục chửi bới rồi lao ra chặn nhiều ôtô và xe máy đang chạy trên đường, mặc cho một cô gái can ngăn.

Chan dau oto, danh tai xe, xe may, Ha Noi anh 1

Nam thanh niên có biểu hiện lạ, lao ra đường chặn đầu ôtô.

Đỉnh điểm, người này còn chặn một xe máy đang chạy giữa đường rồi hành hung tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế nam thanh niên.

Cơ quan công an đang làm việc với những người có liên quan để xác minh vụ việc.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://vtcnews.vn/nam-thanh-nien-lao-ra-duong-chan-dau-o-to-danh-tai-xe-xe-may-o-ha-noi-ar965496.html

Minh Tuệ/VTC News

Chặn đầu ôtô đánh tài xế xe máy Hà Nội Hà Nội Chặn đầu ôtô đánh tài xế xe máy Hà Nội

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý