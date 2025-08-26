Nam thanh niên mặc áo Grab, cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nam thanh niên bịt kín mặt, mặc áo Grab, cầm búa xông vào cướp tiệm vàng và hành hung bảo vệ ở Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở đường Núi Thành.

Kẻ cướp tháo chạy sau khi cầm búa xông vào cướp tiệm vàng. Ảnh: C.R.

Thông tin ban đầu, tối nay (26/8), nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.

Hồi cuối tháng 7, tại TP.HCM xảy ra vụ cướp tiệm vàng, tên cướp bị bắt giữa ngay sau đó. Lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera. Qua truy xét, Dũng bị bắt ngay sau đó.