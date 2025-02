Nam thanh niên mặc áo shipper bị đấm đá túi bụi giữa đường

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên mặc áo shipper bị người đàn ông đấm đá túi bụi ở TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 18/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo shiper bị một người đàn ông đấm liên tục vào mặt và người giữa đường phố. Nam shipper không phản ứng, chỉ biết lấy tay che mặt và liên tục thanh minh "em không chửi anh".

Một lúc sau có người phụ nữ chạy ra kéo tay người đàn ông can ngăn. Sự việc được một người đi ôtô quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Người đàn ông đấm đá liên tục nam shipper trên đường Trần Phú (TP Vinh).

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người phẫn nộ trước cách hành xử bạo lực của nam thanh niên và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe, nhắc nhở những người khác.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 18/2 trên đường Trần Phú, TP Vinh (Nghệ An). Nam shipper tên là Nguyễn Quang S.

Theo thông tin từ Công an phường Quang Trung (TP Vinh), sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Vinh nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đánh em Nguyễn Quang S. là Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh).

"Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, Đặng Thái Hoàng đánh em S. như trên video. Hiện cơ quan công an tiến hành củng cố hồ sơ xử lý Đặng Thái Hoàng theo quy định của pháp luật", Công an Phường Quang Trung cho biết.