Nam thanh niên 'phê' ma túy, giấu 9 điếu cần sa trong túi xách

Tổ công tác Y17/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện "phê" ma túy.

Cụ thể, khi đến khu vực phía trước tòa nhà 8C, khu đô thị Đại Thanh, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, biển kiểm soát: 29H1-979.37, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện không tỉnh táo.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Việt Phương (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại căn hộ P2338, CT10B, chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh, Hà Nội).

Lê Việt Phương bị Tổ công tác 141 chặn dừng khi đang điều khiển xe máy có biểu hiện không tỉnh táo.

Tại thời điểm kiểm tra, Phương không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Kiểm tra túi xách của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 hộp giấy, bên trong có 9 điếu thuốc màu trắng được nam thanh niên khai là cần sa mua về để sử dụng, đồng thời khai nhận bản thân vừa hút một điếu cần sa, vẫn đang trong tình trạng "phê".

Ngay sau đó, Tổ công tác Y17/141 đã bàn giao đối tượng, phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Đại Thanh để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.