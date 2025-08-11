Nam vũ công đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu

Đang biểu diễn trên sân khấu, nam vũ công bất ngờ ngã quỵ. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, khi vào viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Khoa cấp cứu - Đơn vị đột quỵ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BVCC.

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8.

Bệnh nhân là nam, 39 tuổi - một thầy dạy Zumba, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Theo các chuyên gia y tế, ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỷ lệ lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Những người có tiền sử bệnh tim mạch và người dân nói chung khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Việc khám sàng lọc bệnh tim mạch định kỳ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.