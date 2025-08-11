Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Nam vũ công đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu

  • Thứ hai, 11/8/2025 17:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đang biểu diễn trên sân khấu, nam vũ công bất ngờ ngã quỵ. Dù được nhiều người xung quanh sơ cứu, khi vào viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Khoa cấp cứu - Đơn vị đột quỵ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BVCC.

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8.

Bệnh nhân là nam, 39 tuổi - một thầy dạy Zumba, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Phía bệnh viện cũng cho biết cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Theo các chuyên gia y tế, ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra biến chứng tử vong nhanh chóng với tỷ lệ lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Những người có tiền sử bệnh tim mạch và người dân nói chung khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Việc khám sàng lọc bệnh tim mạch định kỳ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tình yêu là báu vật không thể cưỡng cầu

Chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua một vật báu, nhưng tình yêu thì không. Tình cảm giống như hạt mầm, được nảy nở tự nhiên trong tim mỗi người. Rõ ràng ai cũng thấy hạnh phúc nếu được người khác yêu mến. Việc nhận được tình cảm từ ai đó sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp chúng ta cân bằng cuộc sống trong thế giới chông chênh này. Tuy nhiên, đó là điều chúng ta nên biết ơn chứ không phải là đòi hỏi.

Quan hệ không an toàn, thanh niên ở TP.HCM mắc giang mai

Chủ quan trước vết loét nhỏ tự khỏi, nam nhân viên văn phòng chỉ đi khám khi xuất hiện ban đỏ và mệt mỏi kéo dài, được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn II.

3 giờ trước

Tưởng đau dạ dày hoá ra nhiễm sán lá gan lớn

Sán lá gan lớn do ký sinh trùng gây ra, tạo nên các tổn thương hoặc ổ áp xe tại gan và đôi khi ở các cơ quan khác nếu ký sinh lạc chỗ.

5 giờ trước

Việt Nam đứng trước nguy cơ xâm nhập bệnh Chikungunya

Việt Nam chưa ghi nhận ca Chikungunya trong cộng đồng, nhưng muỗi Aedes lưu hành rộng cùng du lịch, giao thương mùa hè khiến nguy cơ virus xâm nhập và lan rộng cao.

6 giờ trước

https://suckhoedoisong.vn/nam-vu-cong-dot-tu-khi-dang-bieu-dien-tren-san-khau-169250811143535634.htm

Quỳnh Mai / Sức Khoẻ & Đời Sống

bệnh tim mạch tim mạch đột quỵ đột tử

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý