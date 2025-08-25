Nam y tá nhận tiền tỷ kèm lời hứa 'xin việc giúp', rồi 'biến mất'

Mong muốn các con được vào làm việc trong lực lượng CAND, bà G nhiều lần đưa tiền cho nam y tá nhờ xin việc giúp. Thế nhưng, người phụ nữ này sau đó "đứng ngồi không yên" vì bị cắt đứt liên lạc.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Bá Quý (sinh năm 1990, trú tại phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng) mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về dân sự, bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng và bị hại là bà Lê Thị G (sinh năm 1972, trú ở xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) không yêu cầu gì thêm, nên Tòa án Hà Nội không xem xét.

Trước đó, quá trình xét xử cho thấy, Phạm Bá Quý vốn là y tá của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và đã ra quân vào tháng 3/2018.

Năm 2017, bà G quen biết ông Đinh Văn H (sinh năm 1971, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội). Do thường xuyên qua lại nhà người quen, ông H quen biết Phạm Bá Quý.

Tháng 7/2017, bà Lê Thị G đặt vấn đề với ông H là muốn xin cho con trai lớn tên Nam (sinh năm 1993, đã tốt nghiệp Đại học Phòng cháy, chữa cháy, hệ dân sự) được vào làm lái xe trong lượng lượng công an nhân dân. Ông H sau đó trao đổi với Quý về mong muốn của bà G. Bị cáo nhận lời giúp đỡ với chi phí 550 triệu đồng.

Ông H thông tin lại với bà G và đứng ra nhận trước 350 triệu đồng. Số tiền còn lại, bà G sẽ đưa nốt khi anh Nam nhận được quyết định tuyển dụng. Hai bên giao viết giấy giao nhận tiền, nhưng nội dung thể hiện ông H vay tiền của bà G trong thời gian 3 tháng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà G tiếp tục nhờ ông H lo cho con trai thứ hai tên Việt (sinh năm 1995) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Công an nhân dân được tiếp tục ở lại. Ông H lại nói lại với Quý và được cho biết chi phí hết 700 triệu đồng. Bà G đưa trước cho ông H 350 triệu đồng để xin việc cho con trai thứ hai và 2 bên tiếp tục viết giấy vay nợ, hẹn trong 3 tháng.

Hết thời gian cam kết, bà G không thấy các con được gọi đi làm, nên tìm gặp ông H chất vấn. Ông H vì thế đưa người phụ nữ này đến gặp Quý. Gặp nhau, Qúy cho bà G biết, anh ta là người lo việc cho anh Nam, anh Việt và đã nhận 500 triệu đồng từ ông H, đồng thời động viên bị hại cứ yên tâm chờ đợi.

Một thời gian sau, Quý liên hệ trực tiếp với bà G nói anh ta đã nhờ “sếp” sắp xếp công việc cho các con bà G. Quý nói bà G nên lấy lại 200 triệu đồng từ ông H để đưa lại cho anh ta.

Nghe theo lời bị cáo, bà G và ông H sau đó viết giấy xác nhận chấm dứt nợ nần, giao dịch với nhau. Và theo yêu cầu của nam y tá, bà G tiếp tục nhiều lần đưa thêm tiền cho Quý, tổng cộng là 1 tỷ 250 triệu đồng. Bị cáo viết giấy cam kết xin việc cho 2 con bị hại và hẹn chậm nhất đến tháng 5/2018 sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hứa hẹn, cam kết với bà G, Quý ra quân, rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc với bị hại. Mòn mỏi chờ đợi, rồi sau đó không biết Quý ở đâu, nên bà G buộc phải tố cáo sự việc tới cơ quan công an. Ngày 4/3/2025, Quý tới Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Quý không hề được giao nhiệm vụ về công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, tuyển sinh đào tạo và làm thư ký cho lãnh đạo đơn vị. Cơ quan bị cáo nói sẽ xin cho các con bà G vào làm việc cũng không có kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong thời gian trên.

Đối với ông Đinh Văn H, quá trình điều tra cho thấy, ông này đã trả lại tiền cho bà G và về sau không biết, không liên quan đến việc Phạm Bá Quý hứa hẹn, nhận tiền của bị hại, nên cơ quan tố tụng không xử lý.