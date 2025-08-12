Nạn 'chặt chém' ở Hàn Quốc mùa cao điểm du lịch

Mùa cao điểm hè đem đến lượng khách lớn cho ngành du lịch Hàn Quốc, song làm lộ rõ những mặt trái về cách ứng xử kém thân thiện và nạn "chặt chém" khó kiểm soát.

Du khách tấp nập dạo bước qua làng Bukchon Hanok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/10/2024. Ảnh: Reuters.

Loạt điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích vì chất lượng dịch vụ kém, thái độ phục vụ thô lỗ và tình trạng “chặt chém”, theo The Korea Herald.

Tại thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam, một nhà hàng nổi tiếng gây bức xúc sau khi nữ YouTuber đăng video ngày 3/7 ghi lại cảnh chủ quán mắng vì cô đến ăn một mình và yêu cầu “ăn nhanh lên”. Cảm thấy không được chào đón, vị khách quyết định rời đi khi mới ngồi khoảng 20 phút dù đã gọi hai phần ăn, trong khi chủ quán không nhận tiền và yêu cầu cô rời khỏi quán.

Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội buộc nhà hàng phải xin lỗi và tạm đóng cửa. Kiểm tra sau đó từ cơ quan vệ sinh thực phẩm phát hiện quán vi phạm về điều kiện vệ sinh, phạt 500.000 won.

Nữ YouTuber bị đối xử tệ tại một nhà hàng nổi tiếng ở Yeosu, tỉnh Jeolla Nam. Ảnh: Younanhee.

Hình ảnh du lịch của thành phố tiếp tục xấu đi sau một loạt bê bối. Ngày 8/8, một nhà hàng ở khu Gyo-dong bị phát hiện tái sử dụng đồ ăn thừa và bị buộc đóng cửa 15 ngày. Trước vụ việc, chính quyền địa phương tuyên bố sẽ kiểm tra toàn bộ nhà hàng từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần, siết chặt quy định vệ sinh và dịch vụ, đồng thời nghiêm cấm việc ép khách đi một mình phải gọi nhiều phần ăn.

Những vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Sokcho. Tháng 6, một quầy hải sản ở chợ mực Dongmyeong bị quay lại cảnh thúc giục khách ăn nhanh dù mới ngồi 14 phút. Đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng, khiến quầy hàng bị yêu cầu đóng cửa đến cuối tháng 8. Ban quản lý chợ cũng thông báo đóng cửa toàn bộ khu chợ trong 6 ngày (17-22/8) để đào tạo lại nhân viên.

Song song đó, giá lưu trú ở các điểm đến nổi tiếng thuộc tỉnh Gangwon như Gangneung, Chuncheon và Hongcheon cũng tăng mạnh. Nhiều nhà nghỉ tính giá 1 triệu won cho phòng 4 người/đêm cuối tuần, khách sạn lên tới 2 triệu won, một số nhà nghỉ nhỏ cũng thu 400.000 won, cao gấp 3 lần so với mùa thấp điểm.

Những tranh cãi này nổ ra khi tỉnh Gangwon đang quảng bá giai đoạn 2025-2026 là "Năm Du lịch Gangwon" nhằm thúc đẩy lượng khách.

Đại diện chính quyền cho biết không thể can thiệp trực tiếp giá phòng nhưng sẽ tiếp nhận khiếu nại của du khách và xem xét cải thiện toàn diện ngành dịch vụ.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm xử lý tình trạng lạm dụng giá và cải thiện văn hóa phục vụ, hình ảnh du lịch Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt cả khách nội địa lẫn quốc tế.