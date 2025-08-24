Nặn mụn ở 'tam giác tử thần', bà mẹ trẻ phải nhập viện khẩn cấp

Một bà mẹ ba con tại Mỹ đã phải nhập viện sau khi tự nặn mụn dưới cánh mũi, vùng được gọi là “tam giác tử thần” trên gương mặt.

Lish Marie bị liệt mặt sau khi nặn mụn dưới cánh mũi. Ảnh: Lish Marie/TikTok.

Theo The New York Post, nhân vật chính là Lish Marie, người chia sẻ trải nghiệm trên TikTok và nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cô kể rằng sau khi dùng móng tay nặn mụn bên dưới lỗ mũi trái, chỉ vài giờ sau, nửa khuôn mặt của cô sưng to, đau nhức đến mức nụ cười cũng bị méo.

Lo lắng, Lish đã đến phòng cấp cứu sau khoảng bốn giờ. Tại đây, bác sĩ lập tức cho cô dùng bốn loại thuốc, gồm kháng sinh và steroid, để ngăn nhiễm trùng lan rộng vào máu. Rất may, sau ba ngày điều trị, Lish hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp khác không may mắn như vậy. Một phụ nữ cho biết việc nặn mụn tại vùng này đã khiến cô bị nhiễm trùng tụ cầu nghiêm trọng, để lại sẹo. Một bà mẹ khác kể con gái mình từng phải nằm viện một tuần và phẫu thuật sau khi mụn nhiễm trùng lan rộng.

Các bác sĩ cảnh báo “tam giác tử thần” là khu vực từ sống mũi đến hai khóe miệng. Do đặc điểm cấu trúc mạch máu, vi khuẩn từ một nốt mụn bị nhiễm trùng có thể đi ngược dòng lên não, gây biến chứng nguy hiểm như viêm xoang tĩnh mạch hang, đột quỵ, liệt mặt hoặc thậm chí tử vong.

Bác sĩ da liễu Vishakha Dhorde giải thích: “Khu vực này không có cơ chế van ngăn dòng máu chảy ngược. Nếu vi khuẩn xâm nhập, chúng có thể lan trực tiếp đến não mà không qua bộ lọc bảo vệ”. Đồng quan điểm, bác sĩ Ajay Rana cho biết thêm: “Chỉ cần một vết mụn nhỏ bị nhiễm trùng cũng có thể dẫn đến biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm”.

Dù những trường hợp nặng rất hiếm, bác sĩ vẫn khuyến cáo không nên nặn mụn ở vùng này. Nếu buộc phải xử lý, cần rửa sạch tay và mặt, dùng tăm bông hoặc dụng cụ đã khử trùng thay vì móng tay, đồng thời hạn chế tối đa việc dùng lực mạnh để tránh viêm nhiễm.