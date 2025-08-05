Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nâng cấp công viên châu Á ở Đà Nẵng

  • Thứ ba, 5/8/2025 19:59 (GMT+7)
Công viên châu Á (Đà Nẵng) tạm dừng đón khách để nâng cấp với diện mạo mới, tạo nên biểu tượng xứng tầm với thành phố sông Hàn.

Du khách quay phim vòng đu quay tại công viên châu Á. Ảnh: FBDV.

Ngày 5/8, bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown (tên cũ là Công viên châu Á), thông báo khu vui chơi giải trí tại phường Hòa Cường (Đà Nẵng) tạm dừng đón khách kể từ ngày 3/9.

Sau 11 năm vận hành, công viên sẽ được nâng cấp thành một biểu tượng mới.

Theo đó, công trình sắp xây dựng thuộc một phần của dự án "Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí - Da Nang Downtown" do Công ty TNHH Công viên châu Á làm chủ đầu tư, nằm trên khu đất có diện tích hơn 769.000 m vuông. Tổng vốn hơn 79.790 tỷ đồng.

cong vien chau A anh 1

Mô phỏng tòa nhà mới tại Đà Nẵng và các biểu tượng khác tại Việt Nam theo số tầng. Ảnh: Danang 35K Feet.

Cuối tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã lấy ý kiến về báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (viết tắt là ĐTM) cho dự án trên.

Điểm nhấn kiến trúc là tòa tháp cao tầng, được thiết kế trở thành biểu tượng mới của thành phố. Công trình sẽ bao gồm căn hộ dịch vụ cao cấp, khách sạn 4-5 sao, không gian triển lãm nghệ thuật, trung tâm thương mại, khu trò chơi kết hợp dịch vụ bán lẻ, công viên cây xanh...

Ngoài ra, một nhà hát 10 tầng trên diện tích 0,9 ha cũng sẽ xuất hiện trong khu phức hợp này. Theo kế hoạch, tòa tháp dự kiến sẽ là công trình cao nhất khu vực miền Trung.

Tường Vi

công viên châu Á đóng cửa công viên Da Nang Downtown

