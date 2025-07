Nắng nóng khắc nghiệt 'tấn công' sinh viên Trung Quốc

Đợt nắng nóng gay gắt tấn công miền đông Trung Quốc, các trường đại học phải gấp rút bố trí điều hòa ở ký túc xá, thậm chí cho phép sinh viên ngủ lại thư viện để tránh nóng.

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền đông Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nắng nóng gay gắt bao trùm miền đông Trung Quốc, với nhiệt độ đạt đến mức gần kỷ lục. 28 địa điểm ở tỉnh Hà Nam và Sơn Đông phải ban bố cảnh báo mức độ nghiêm trọng nhất.

Riêng thành phố Thanh Đảo ghi nhận nhiệt độ lên tới 40,5 độ C vào cuối tuần trước, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với mức kỷ lục được ghi nhận từ năm 1961.

Nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức lớn với các trường đại học. Tại Đại học Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc), một sinh viên đã bị sốc nhiệt. Đáng lo ngại hơn, ngày 6/7, một nhân viên giám sát ký túc xá cũng đã qua đời sau khi có dấu hiệu "suy nhược cơ thể".

Nhà trường chưa xác nhận cái chết có liên quan trực tiếp tới nắng nóng, song đã dấy lên lo ngại. Hiện tại, Đại học Thanh Đảo cho biết sẽ nâng cấp ký túc xá trong kỳ nghỉ hè, bố trí điều hòa tại các phòng ở.

Tương tự, ít nhất 6 trường đại học ở Sơn Đông cũng đã công bố kế hoạch nâng cấp chỗ ở cho sinh viên. Đại học Yên Đài thậm chí đã cho phép sinh viên ngủ lại thư viện qua đêm trong khi chờ ký túc xá được sửa chữa.

Không chỉ thư viện, những hình ảnh được Jimu News đăng tải cho thấy hàng chục sinh viên ngồi la liệt tại các siêu thị để tránh nóng.

Đợt nắng nóng này cũng gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia của Trung Quốc. Theo CCTV, ngày 4/7, lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục 1,47 tỷ kilowatt do nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao.

Năm 2022, Trung Quốc cũng từng trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1961. Một báo cáo năm 2023 trên tạp chí y học The Lancet ước tính có khoảng 50.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở Trung Quốc trong năm đó, số liệu chính thức được công bố.