Nàng WAG tuổi Tỵ đủ combo xinh, giàu, giỏi

Hải My và Văn Hậu có chuyện tình lãng mạn được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 10/2023, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một đám cưới đẹp như cổ tích. Tháng 6/2024, cả hai lần đầu hé lộ hình ảnh của con trai đầu lòng, biệt danh bé Lúa. "Thiên chức làm bố mẹ là món quà vô giá và tuyệt vời, vì thế My luôn mong muốn con được lớn lên bình an, khỏe mạnh. Mong em bé rồng của cả nhà khỏe mạnh, yên vui và cùng bố mẹ, ông bà trải qua thật nhiều điều hạnh phúc nhé", cô bày tỏ.