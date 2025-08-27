Náo nhiệt cảnh cắm trại từ đêm 26/8 chờ xem sơ duyệt diễu binh

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào tối 26/8, dù trời đang mưa, nhiều bạn trẻ, gia đình đã dựng lều, ngủ qua đêm để giữ chỗ trên vỉa hè khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú.

Nhiều gia đình sống ở các tỉnh lân cận di chuyển bằng ôtô về Hà Nội. Họ có mặt tại khu vực này từ lúc 20-22h, mang theo đầy đủ đồ cắm trại, thức ăn, nước uống.

Một số người cho biết trong hai buổi tổng hợp luyện vào ngày 21 và 24/8 vì đi trễ mà không giữ được chỗ đẹp xem diễu binh, nên quyết tâm đi trước cả một ngày chờ theo dõi sơ duyệt đêm 27/8.

Đa số các vật dụng như lều, bạt, trại được sử dụng đều là đồ mới mua hoặc đi thuê từ các điểm cắm trại. Mọi người bắt đầu dựng lều từ lúc 22h, bất chấp cơn mưa nặng hạt.

Bà Hoa (66 tuổi, quê Quảng Trị) đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/8 để theo dõi các hoạt động diễu binh. Tối 26/8, bà đến khu vực này từ 20h để giữ chỗ cho gia đình và bạn bè. Do nhiều ngày trước cổ vũ nhiệt tình, hiện bà bị mất giọng, nhưng dự định tiếp tục xem hết các buổi sơ duyệt, tổng duyệt lẫn chính lễ ngày 2/9.

Gia đình chị Đỗ Thị Thơm (phương Hoàng Mai) gồm 9 người, trong đó có 8 trẻ nhỏ, đã có mặt từ 7h30 sáng 26/8. Chị chuẩn bị đầy đủ đồ ăn - từ bếp nướng thịt, gà luộc cho tới thịt hộp, bò khô - và thuê 2 chiếc lều để cả nhà cùng chờ xem diễu binh.

Khoảng 22h30, lực lượng chức năng, công an phường đã đến thuyết phục người dân gỡ bỏ lều vì đây là khu vực cần được kiểm soát an ninh cho đến sáng 27/8.

Chị Thơm và gia đình sau đó đã hạ lều. Chị dự định cho cả nhà ngủ tại ôtô và dậy sớm, xếp hàng giữ chỗ vào sáng hôm sau.

Theo kế hoạch, lễ sơ duyệt diễn ra vào tối 27/8 tại Quảng trường Ba Đình; tổng duyệt vào 7h ngày 30/8; lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao lắp dựng, quản lý, đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường và tháo dỡ sau sự kiện. UBND các phường liên quan sẽ phối hợp hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự.

