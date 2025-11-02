National Geographic chỉ cách săn mây kỳ ảo ở Đà Lạt

Biển mây Đà Lạt đang trở thành biểu tượng của khoảnh khắc đầu ngày tại Việt Nam, mở màn cho hành trình khám phá 7 trải nghiệm bình minh sống động trên khắp thế giới.

Mây Đà Lạt nhiều và đẹp nhất vào thời điểm giao mùa, thời tiết chuyển mình từ xuân sang hạ.

Tạp chí du lịch danh tiếng National Geographic đã chọn Đà Lạt (Việt Nam) là điểm mở màn cho hành trình khám phá thế giới khi ngày vừa thức giấc. Theo tạp chí này, cao nguyên miền Trung Việt Nam là “nơi bình minh thuộc về mây trời”, khi các thung lũng ngập sương và những đỉnh núi nổi lên như những hòn đảo trôi giữa “biển trắng”.

Ấn phẩm lâu đời này mô tả trải nghiệm “săn mây” ở Đà Lạt như một nghi thức đặc biệt của những người yêu thiên nhiên. Trước khi mặt trời lên, du khách leo lên các đồi cao ở độ cao khoảng 1.400 m, ngắm nhìn cảnh tượng sương mù cuộn tràn qua rừng thông và cánh đồng trà. Hiện tượng này chỉ kéo dài trong khoảng một giờ, khi hơi lạnh của đêm còn giữ mây trong thung lũng trước khi ánh nắng làm chúng tan biến.

“Mây Đà Lạt đặc biệt đẹp trong không khí se lạnh buổi sáng. Cảnh tượng ấy thật khó diễn tả, chỉ có thể cảm nhận bằng chính đôi mắt mình", tạp chí Mỹ dẫn lời anh Đinh Văn Dôn, chủ hãng lữ hành Happy Day Travel, cho biết.

Khoảnh khắc cả thành phố yên giấc trong biển mây gợn sóng làm nên nét riêng cho Đà Lạt.

Để "săn mây" thành công, du khách nên dậy sớm, chọn những điểm cao như Langbiang, Cầu Đất hoặc Hòn Bồ, nơi biển mây dày và bầu trời rực sáng khi mặt trời xuất hiện.

Từ một thú vui của người dân địa phương, săn mây nay trở thành trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Chuyên trang nhận định “đó là khoảnh khắc hiếm hoi khi ranh giới giữa trời và đất dường như biến mất” - một cảnh tượng vừa huyền ảo vừa thanh bình, làm nên sức hút riêng của Việt Nam trong bản đồ bình minh thế giới.

Sau Đà Lạt, National Geographic cũng điểm qua những lát cắt bình minh nổi tiếng khác trên thế giới:

với núi lửa Erta Ale và hồ muối Asale trong vắt; Dãy Andes (Peru) nơi nghệ nhân Quechua dệt sớm giữa sương;

nơi nghệ nhân Quechua dệt sớm giữa sương; Emilia-Romagna (Italy) với nghi lễ làm Parmigiano Reggiano từ rạng đông;

với nghi lễ làm Parmigiano Reggiano từ rạng đông; Đầm muối Guérande (Pháp) lấp lánh như gương lúc sớm mai;

lấp lánh như gương lúc sớm mai; Azores (Bồ Đào Nha) với thuyền gỗ ra khơi trước bình minh;

với thuyền gỗ ra khơi trước bình minh; Varanasi (Ấn Độ) nơi sông Hằng ngân vang những bản raga buổi sớm.

Tạp chí National Geographic (Mỹ) ra đời năm 1888, nổi tiếng về khoa học, khám phá, văn hóa và du lịch. Với mạng lưới cộng tác viên toàn cầu và tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, ấn phẩm này được xem là một trong những nguồn tham khảo uy tín về điểm đến và trải nghiệm du lịch.