Nên chạy bộ vào buổi sáng hay buổi tối?

Mỗi khung giờ chạy mang lại lợi ích khác nhau, vì vậy, bạn có thể linh hoạt lựa chọn dựa trên nhu cầu rèn luyện và thói quen sinh hoạt của mình.

Chạy bộ vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Ảnh: Freepik.

Mỗi thời điểm trong ngày đều mang đến những lợi ích riêng cho người chạy bộ, theo Times of India. Buổi sáng giúp khởi động cơ thể, tăng cường trao đổi chất và tạo tinh thần hứng khởi cho cả ngày. Trong khi đó, buổi chiều hay tối lại thích hợp để rèn sức bền, tối ưu hiệu suất vận động và giải tỏa căng thẳng sau một ngày bận rộn.

Buổi sáng

Sau một đêm dài, lượng glycogen dự trữ trong gan và cơ bắp đã giảm xuống. Khi chạy bộ trong trạng thái này, cơ thể buộc phải tìm nguồn năng lượng thay thế và thường ưu tiên sử dụng mỡ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tập luyện khi bụng rỗng, hay còn gọi là “fasted cardio”, có thể làm tăng khả năng oxy hóa chất béo, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Điều quan trọng là quá trình này không đồng nghĩa với việc cơ thể mất đi khối cơ, mà ngược lại, đây là cách để rèn luyện khả năng tận dụng nguồn năng lượng từ mỡ tốt hơn.

Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, chạy bộ khi bụng rỗng vào buổi sáng còn mang lại lợi ích đối với quá trình chuyển hóa. Việc tập luyện trong trạng thái này có thể cải thiện độ nhạy insulin - yếu tố quan trọng trong điều hòa đường huyết. Nhờ vậy, nó góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng lành mạnh hơn.

Buổi chiều tối

Với những ai muốn tập luyện cường độ cao để nâng sức bền tim mạch và đốt cháy nhiều calo hơn, chạy bộ vào buổi chiều tối là lựa chọn phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cơ thể và khả năng hoạt động của cơ bắp đạt đỉnh vào cuối buổi chiều và đầu buổi tối. Đây chính là khoảng thời gian cơ thể vận động hiệu quả nhất, giảm nguy cơ chấn thương và rút ngắn thời gian hồi phục sau tập.

Đối với những người gặp vấn đề về đường huyết hay rối loạn chuyển hóa, chạy bộ buổi tối còn mang lại lợi ích trong việc tăng khả năng chuyển hóa. Cơ thể sẽ xử lý glucose tốt hơn, từ đó làm giảm tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc tiểu đường, một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch.

Không chỉ tác động đến thể chất, chạy bộ buổi tối còn là cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu. Sau một ngày dài làm việc hay học tập, vận động giúp giải phóng năng lượng tiêu cực, cải thiện tâm trạng, giảm mệt mỏi tinh thần và mang lại cảm giác thư giãn.

Những lưu ý khi chạy bộ

Không phải ai cũng phù hợp với việc chạy bộ vào buổi sáng. Một số người có thể cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi hoặc giảm hiệu suất khi chưa ăn gì trước buổi chạy. Trong trường hợp này, việc ăn nhẹ một món dễ tiêu có thể là lựa chọn tốt hơn để bảo đảm sức khỏe.

Còn khi chạy bộ vào chiều tối, bạn cần lưu ý không nên tập quá gần giờ đi ngủ, bởi các bài tập cường độ cao có thể kích thích hệ thần kinh và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Để phòng tránh chấn thương và duy trì thể lực, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:

Khởi động kỹ trước khi chạy: Thực hiện các động tác khởi động chậm, kéo giãn động và giữ giãn lâu, đặc biệt chú trọng nhóm cơ đùi và bắp chân.

Thả lỏng sau khi chạy để các cơ phục hồi

Bổ sung đủ nước trước, trong và sau khi chạy

Tập luyện phù hợp thể lực

Tránh chạy giữa trưa nắng để tránh sốc nhiệt, mất nước

Trang phục phù hợp