'Nền kinh tế ngọt ngào' từ trào lưu du lịch kết hôn ở Trung Quốc

Chính sách đăng ký kết hôn toàn quốc biến các danh thắng Trung Quốc thành "sân khấu tình yêu", đồng thời tạo nên "nền kinh tế ngọt ngào" mới.

Từ Sayram đến hồ Thiên Đảo, từ đảo Đông Ngao đến đỉnh Tây Lăng Tuyết Sơn, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc chọn “đi du lịch và ngẫu hứng kết hôn”.

Khi chính sách cho phép đăng ký kết hôn tại bất kỳ địa phương nào trên toàn Trung Quốc được triển khai, “tờ giấy hồng” bỗng có thêm bối cảnh mới: ánh nước trong xanh, gió núi thổi và tiếng chuông lễ hội. Một hình thức pháp lý giờ đây trở thành trải nghiệm điểm đến, nơi cảm xúc dẫn lối cho dòng khách và dòng tiền trong “nền kinh tế ngọt ngào” đang nở rộ.

Bùng nổ trào lưu du lịch đăng ký kết hôn

"Chúng tôi đến đây chỉ định ngắm cảnh thôi, nhưng khi biết có thể đăng ký kết hôn ngay giữa hồ, tôi đã nói với anh ấy: 'vì sao không kết hôn luôn ở nơi này?'", Du Jingjing, du khách đến từ Hà Nam, Trung Quốc, chia sẻ với Reuters khi vừa hoàn tất thủ tục tại hồ Sayram, Tân Cương.

Cặp đôi chọn kết hôn bên mặt hồ xanh thẳm, nơi độ cao 2.073 m tượng trưng cho “tình yêu sâu đậm” và diện tích 1.314 km2 mang ý nghĩa “một đời một kiếp” theo tiếng Trung. Với họ, tờ giấy chứng nhận không chỉ là thủ tục, mà là kỷ niệm của chuyến đi, một “bức ảnh cưới sống” trong khung cảnh thật.

Một lễ cưới dưới nước được tổ chức tại Phố cổ Gia Quan, thành phố Quỳnh Lai, Thành Đô trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: News.

Từ ngày 10/5, Trung Quốc áp dụng chính sách cho phép các cặp đôi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại bất kỳ cơ quan đủ điều kiện nào trên toàn quốc, chỉ cần căn cước công dân và bản cam đoan tình trạng hôn nhân, thay vì phải trình sổ hộ khẩu như trước đây.

Chính sách này nhắm vào nhóm dân cư lưu động với khoảng 376 triệu người, trong đó 125 triệu người di cư liên tỉnh vốn phải chịu chi phí thời gian và đi lại lớn khi làm thủ tục hôn thú. Nhờ đó, “chi phí thủ tục” giờ đây được chuyển thành “ngân sách trải nghiệm”.

Từ nền tảng chính sách mới, các địa phương nhanh chóng cho ra mắt dịch vụ hành chính trong bối cảnh du lịch.

Ở Bắc Kinh, các cặp đôi có thể nhận giấy kết hôn tại đền Hộ Quốc Quán Âm. Tại Thành Đô, điểm đăng ký được đặt trên đỉnh Tây Lăng Tuyết Sơn. Ở Tân Cương, hồ Sayram trở thành “thiên đường hôn thú” nhờ cách kể câu chuyện bằng những con số “hợp vía”, như độ cao 2.073 m (nghĩa là “yêu sâu đậm”), diện tích 1.314 km² (“một đời một kiếp”), cách Urumqi 520 km (“anh yêu em”).

Bức tranh toàn thị trường cũng đổi sắc. Theo SCMP, quý III, số cặp kết hôn trên toàn Trung Quốc tăng 22,5% so với cùng kỳ, đạt 1,61 triệu đơn, đảo chiều chuỗi giảm suốt hơn một thập niên. Tính 3 quý đầu năm, số đăng ký tăng 8,5% so với năm 2024 khi tổng lượng chỉ đạt 6,1 triệu (giảm 20,5% so với 2023).

Cơ quan Dân chính Trung Quốc cho biết, chỉ riêng từ tháng 5 đến 9, đã có hơn 330.000 cặp sử dụng hình thức đăng ký kết hôn “liên vùng”, cho thấy “dòng di chuyển vì hôn thú” đang trở thành một phân khúc du lịch ngách mới, kết nối giữa hành chính, văn hóa và trải nghiệm điểm đến.

CÁC "ĐIỂM NÓNG" DU LỊCH KẾT HỢP ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI TRUNG QUỐC Nguồn: CNR, People's Daily, CNS Nhãn Tân Cương (hồ Sayram) Chiết Giang (hồ Thiên Đảo) Quảng Đông (Chu Hải - Đông Ngao) Tứ Xuyên (Tây Lăng Tuyết Sơn) Giang Tây (Nam Xương - Meihu) Mức độ phổ biến (tương đối) % 100 90 75 65 50

Nền kinh tế ngọt ngào

Cùng với trào lưu du lịch kết hợp đăng ký kết hôn, nhiều dịch vụ đi kèm như chụp ảnh cưới, thuê trang phục, đặt khách sạn, ẩm thực, di chuyển hay quà lưu niệm cũng bắt đầu xuất hiện.

Giáo sư Mã Lương, Đại học Bắc Kinh, nhận định mô hình “nên vợ nên chồng” tại các điểm danh thắng chuyển trọng tâm chi tiêu từ thủ tục sang trải nghiệm cảm xúc.

Các cặp đôi thường lưu trú lâu hơn và chi tiêu bình quân cao hơn, đặc biệt là giới trẻ sẵn sàng trả thêm để có bối cảnh độc đáo và cảm giác nghi lễ trọn vẹn. Hiệu ứng này càng rõ rệt khi các dịch vụ từ làm thủ tục, chụp ảnh, nghỉ dưỡng đến tuần trăng mật được kết nối liền mạch.

Cặp vợ chồng tạo dáng chụp hình sau khi đăng ký kết hôn tại một văn phòng đăng ký kết hôn nổi tiếng ở quận Thượng Thành, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: China News Service.

Để khai thác nhu cầu này, ngành dịch vụ tại nhiều điểm du lịch đang tung ưu đãi hấp dẫn. Ngày 20/5, điểm đăng ký kết hôn ngoài trời tại đảo Đông Áo, một danh lam thắng cảnh ở Chu Hải, chính thức khai trương. 10 cặp đôi đầu tiên được hưởng ưu đãi như phòng khách sạn miễn phí, chụp ảnh du lịch và vé thuyền.

Tương tự, trung tâm đăng ký kết hôn tại hồ Thiên Đảo, Thuần An, Chiết Giang, hợp tác với một số cơ sở ngoài trời để cung cấp gói dịch vụ trọn gói. Các cặp đôi đăng ký tại đây được miễn phí vé vào hồ Thiên Đảo, đảo Thiên Dụ, vịnh Long Xuyên và nhiều danh lam thắng cảnh khác quanh năm. Hàng Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa cũng triển khai các mô hình tương tự.

Các chương trình này đã được cơ quan dân chính địa phương xác nhận, với mục tiêu mở ra “nền kinh tế ngọt ngào” (sweet economy) sau cải cách thủ tục kết hôn.

Tuy nhiên, bà Zhong Lina, đại diện Trung tâm Dữ liệu Du lịch Trung Quốc, cho rằng địa phương cần xây dựng một hệ sinh thái thực sự thay vì chỉ mở một điểm đăng ký. Quy trình cần được chuẩn hóa, dịch vụ kết nối từ lưu trú, ảnh cưới, ẩm thực, vận chuyển đến bán lẻ nên được gói trọn thành trải nghiệm liền mạch.

Đồng thời, các điểm này cần xây dựng bản sắc riêng để tránh sản phẩm trông na ná nhau. Khi chuỗi dịch vụ vận hành trơn tru, các chỉ số như thời gian lưu trú, chi tiêu bình quân và tỷ lệ quay lại sẽ tăng tự nhiên.