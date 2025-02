Nếu không bàn về giá, đâu là xe đẹp nhất từng phân khúc?

Dù có giá nhỉnh hơn đối thủ, một số mẫu xe vẫn ăn điểm khi sở hữu ngoại hình đẹp, thời trang và phù hợp với những người chọn xe bằng mắt.

Ở mỗi phân khúc đều là cuộc đua giữa các mẫu xe. Nếu bỏ qua tiêu chí về giá, đâu sẽ là cái tên lên ngôi "hoa hậu" nếu xét về ngoại hình, độ "nịnh mắt" và yếu tố thời trang?

Dưới đây là những mẫu xe đẹp ở từng phân khúc ở tầm giá dưới một tỷ đồng theo đánh giá từ Tri Thức - Znews.

Xe mini - VinFast VF 3

Phân khúc ôtô mini hiện có 2 đại diện bao gồm Wuling MiniEV và VinFast VF 3. Xét về tiêu chí thời trang, mẫu xe nội địa đang chiếm ưu thế hơn.

Dù vẫn được lấy cảm hứng từ những chiếc kei car, VF 3 "ra dáng" một mẫu SUV hơn đối thủ với ngoại hình vuông vắn, xen lẫn chút hầm hố nhờ những phần ốp cản trước/sau hay cạnh hốc bánh xe lớn.

Đây cũng là mẫu xe "chơi" được nhiều người dùng yêu thích với giá thành rẻ, dễ dàng nâng cấp, độ xe theo sở thích. Chính vì vậy vào cuối năm 2024, hội nhóm chơi xe VinFast VF 3 tại miền Bắc tổ chức cuộc thi tranh tài giữa các bản độ, trưng bày nhiều mẫu VF 3 "độc, lạ".

VinFast VF 3.

Xe được trang bi motor điện mạnh 43 mã lực, dẫn động cầu sau. VinFast VF 3 hiện có giá 240 triệu ở tùy chọn thuê pin, tăng lên thành 322 triệu nếu mua xe kèm pin. Gói thuê pin của VF 3 khởi điểm 900.000 đồng/tháng và cao nhất 2,5 triệu đồng/tháng tùy nhu cầu di chuyển.

SUV hạng A - Kia Sonet

So với các cái tên cùng phân khúc, Kia Sonet gây sức hút nhờ vẻ đẹp thời trang và trẻ trung. Tháng 6/2024, Thaco vừa ra mắt chiếc Kia Sonet thế hệ mới, giúp mẫu xe không chỉ đẹp hơn mà còn tăng hiệu suất khí động học.

Chi tiết được nhiều người dùng yêu thích trên Sonet 2024 có thể là phần mặt ca lăng với lưới tản nhiệt "mũi hổ", vừa gợi nhớ nhiều mẫu xe hạng sang, vừa có thể tăng tính sang trọng. Sự kết hợp giữa các cặp đèn trước/sau, dải LED bắt ngang ở đuôi xe hay dàn chân với ốp họa tiết boomerang cũng giúp Sonet "nịnh mắt" hơn.

Kia Sonet. Ảnh: Thaco Việt Nam.

Kia Sonet 2024 được trang bị động cơ SmartStream G dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe được phân phối tại Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản cùng 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất và 5 tùy chọn khác có ngoại thất 2 tone màu, giá dao động 529-634 triệu đồng.

Sedan hạng B - Hyundai Accent

Là một trong 2 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, Hyundai Accent làm tốt được cả 2 tiêu chí bao gồm giá và ngoại hình. Với xuất xứ Hàn Quốc, không bất ngờ khi Accent luôn được thừa hưởng những kiểu thiết kế thời trang và hiện đại từ các nhà sản xuất xứ sở kim chi.

Cuối tháng 5/2024, Accent thế hệ mới được ra mắt, đánh dấu cuộc "lột xác" về mặt thiết kế của "vua về nhì". Cặp đèn trước/sau hay dải LED định vị, lưới tản nhiệt mới đều được thừa hưởng đôi chút đường nét của Elantra, khiến mẫu sedan B trông sang trọng và hiện đại hơn.

Hyundai Accent.

Đứng cạnh những cái tên còn lại cùng tầm giá, Accent thể hiện rõ điểm mạnh về thiết kế nhờ phần đuôi được vuốt dài, góc cạnh hơn, nổi bật nét thể thao so với đường nét bo tròn, quen thuộc trên Toyota Vios hay Honda City.

Xe được trang bị động cơ SmartStream G dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Giá của Hyundai Accent dao động 439-569 triệu đồng.

SUV hạng B - Omoda C5 Flagship

Omoda C5 là tân binh của phân khúc SUV cỡ B khi chỉ vừa xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2024. So với các đại diện Hàn Quốc hay Nhật Bản, C5 "lạ" hơn, không chỉ về xuất xứ mà còn về kiểu dáng.

Phân khúc B tràn ngập những mẫu xe mang dáng của SUV gia đình với kiểu dáng nhã nhặn, thiết kế tối giản. Mẫu xe Trung Quốc này khi xuất hiện đã thổi một làn gió mới, trẻ trung hơn và "nghịch ngợm" hơn vào phân khúc.

Omoda C5. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Phiên bản Flagship màu trắng ngọc trai được xem là tùy chọn nịnh mắt nhất, nổi bật với sự kết hợp các gam màu đỏ - trắng - đen chạy dọc phần thân cùng lưới tản nhiệt không viền độc đáo.

Omoda trang bị cho C5 động cơ tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 154,2 mã lực, mô men xoắn cực đại 230 Nm. Giá của C5 bản Flagship là 669 triệu, phiên bản thấp hơn có giá 589 triệu đồng.

Sedan cỡ C - Honda Civic e:HEV RS

Trong cùng phân khúc, Honda Civic được đánh giá có ngoại hình "trội" hẳn so với các đối thủ. Sự hầm hố và thể thao của Civic càng được thể hiện rõ trên bản e:HEV RS được ra mắt cuối tháng 10/2024.

Lưới tản nhiệt kiểu mới, các hốc gió được cắt xẻ táo bạo ở đầu xe với cánh lướt gió ở đuôi hòa giúp chiếc Civic hybrid trông tương tự những mẫu xe thể thao, siêu xe từ châu Âu. Màu ngoại thất xanh là phù hợp nhất với thiết kế của Civic.

Honda Civic RS. Ảnh: Honda.

Đây cũng là mẫu xe sở hữu khối động cơ hybrid hiếm hoi trong phân khúc gầm thấp hạng C, được kết hợp từ một động cơ xăng 2.0L và 2 motor điện, cho tổng công suất tối đa 200 mã lực và mô-men 315 Nm.

Tại Việt Nam, phiên bản e:HEV RS có giá 999 triệu, các bản thuần xăng còn lại được bán với giá dao động 789-889 triệu đồng.

SUV hạng C - VinFast VF 7 Plus

Không quá bất ngờ khi VinFast VF 7 được đánh giá là cái tên có ngoại hình bắt mắt nhất nhóm SUV cỡ C. Mẫu xe được chấp bút bởi Torino Design, một trong những nhà tạo hình có tiếng của làng ôtô thế giới.

Những đường dập nổi dọc thân xe hay thiết kế đèn LED "có tổ chức" được bố trí ở đầu và đuôi xe giúp VF 7 trở nên hiện đại, thời trang hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá. Đây cũng là mẫu SUV tầm giá dưới một tỷ đồng sở hữu không gian cabin sang trọng với 2 gam màu trắng - xám nổi bật.

VinFast VF 7. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở phiên bản 7 Plus, khách mua có thể lựa chọn thêm trang bị trần kính toàn cảnh, tăng thêm sự sang trọng và thời trang cho chiếc SUV cỡ C. Giá của phiên bản 7 Plus là 999 triệu đồng. Để sở hữu tùy chọn trần kính toàn cảnh, khách hàng có thể mua phiên bản giá 1,024 tỷ đồng .

Bán tải - Ford Ranger Wildtrak

Ở phân khúc bán tải tầm giá dưới một tỷ đồng, không mẫu xe nào có thể cạnh tranh về doanh số với Ford Ranger. Ông vua này cũng là mẫu xe được đánh giá cao về ngoại hình khi sở hữu các đường nét vừa hầm hố, vừa mạnh mẽ.

Phiên bản Wildtrak là lựa chọn gần như "hoàn hảo" cho khách hàng yêu thích nét đẹp của Ranger, nhưng chưa đủ ngân sách cho phiên bản Stormtrak hay Raptor.

Ford Ranger Wildtrak. Ảnh: Ford.

Đầu xe của Ranger Wildtrak tạo được điểm nhất với logo thương hiệu bắt ngang mặt ca lăng, phía sau là lớp lưới tản nhiệt cỡ lớn. Các phần ốp cản trước cũng được kết nối với dải đèn LED hay cụm chiếu sáng ban ngày tạo sự khác biệt. Dù không quá ấn tượng như Stormtrak, Wildtrak vẫn là cái tên đáng cân nhắc nếu khách hàng có nhu cầu sở hữu một chiếc bán tải đẹp.

Xe được trang bị động cơ Bi-Turbo 2.0L, sản sinh công suất 210 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Giá của phiên bản này dao động 979-986 triệu đồng tùy màu sắc ngoại thất.