New York đối mặt khủng hoảng xe đạp điện

Với khả năng dễ dàng đạt tốc độ hơn 60 km/h, các mẫu xe đạp điện đang trở thành mối quan ngại sâu sắc tại New York sau nhiều vụ tai nạn chết người.

Xe đạp điện đang làm thay đổi cách người dân di chuyển trong đô thị. Chúng giúp rút ngắn quãng đường cho người đi làm, tài xế giao hàng và cả những ai muốn có lựa chọn linh hoạt thay cho ôtô hay phương tiện công cộng. Với nhiều người, đây còn là cánh cửa mở ra khả năng di chuyển mà trước đây họ không có được.

Xe đạp điện ngày càng được phổ biến tại nhiều đô thị lớn trên thế giới nhờ ưu điểm gọn nhẹ, linh hoạt, dễ dàng sở hữu với mức giá phải chăng và giúp bảo vệ môi trường.

Việc sở hữu xe đạp điện chưa bao giờ dễ dàng đến vậy - giá rẻ, dễ mua và chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể đặt hàng ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người dùng lại đang tự chế hoặc mua những mẫu xe không hợp pháp trên đường phố, và chính điều đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tại New York.

Đầu tháng này, một người sống tại Queens đã thiệt mạng sau khi bị một chiếc Movcan V30 tông trúng. Mẫu xe này có thể đạt tốc độ tới 52 km/h, trong khi theo luật bang New York xe đạp điện chỉ được phép hoạt động tối đa từ 32 đến 40 km/h. Những mẫu vượt ngưỡng này được xếp vào nhóm xe tay ga có động cơ.

Sức mạnh và tốc độ cao của những chiếc xe đạp điện, dù là bản tiêu chuẩn hay đã được nâng cấp, lại trở thành mối nguy hiểm thực sự đối với người đi bộ, nhất là khi luật pháp ở nhiều quốc gia vẫn cho phép chúng di chuyển trên lề đường.

Một số hãng sản xuất lại cố tình "hợp thức hóa" bằng cách gắn thêm bàn đạp để xe trông như xe đạp điện hỗ trợ, dù thực chất là xe máy điện trá hình. Dù xét về mặt kỹ thuật hay pháp lý, cái chết của một công dân New York là lời cảnh tỉnh rõ ràng về mức độ nguy hiểm của những chiếc xe này khi xuất hiện không đúng nơi.

Luật bang New York chia xe đạp điện thành 3 cấp độ, với tốc độ tối đa cho phép chỉ từ 32 đến 40 km/h và công suất động cơ điện không vượt quá 750 W. Vượt qua một trong hai giới hạn này, phương tiện sẽ được xem là xe tay ga chạy điện, vốn được yêu cầu đăng ký và kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Một số hãng sản xuất lại cố tình "hợp thức hóa" bằng cách gắn thêm bàn đạp để xe trông như xe đạp điện hỗ trợ, dù thực chất là xe máy điện trá hình.

Thế nhưng, hiện không có gì ngăn cản người dân mua xe vượt chuẩn, và thậm chí những xe hợp pháp vẫn có thể dễ dàng được độ lại để chạy nhanh hơn. Theo trang NYC.StreetsBlog, nhiều hãng lớn lẫn các thương hiệu nhỏ đang hoạt động trong "vùng xám" này.

Chẳng hạn, Onyx bán ra một mẫu xe nặng 70 kg có thể chạy tới 64 km/h. SUPER73 từng cung cấp chế độ chạy 48 km/h trước khi luật mới của California có hiệu lực, nhưng người dùng nhanh chóng tìm ra cách mở khóa tốc độ thông qua ứng dụng bên thứ ba.

Chính sự nhập nhằng này đang buộc chính quyền thành phố New York phải xem xét áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc bán và đăng ký xe đạp điện, thay vì chỉ trông cậy vào lực lượng cảnh sát giao thông.

Chính sự nhập nhằng này đang buộc thành phố New York phải xem xét siết chặt việc bán xe đạp điện thay vì chỉ dựa vào cảnh sát giao thông để kiểm soát trên đường. Dù ở đâu, xe đạp điện tốc độ cao cũng là mối nguy tiềm tàng nếu người điều khiển không tuân thủ an toàn. Và trong bối cảnh đường phố New York chật kín người đi bộ, xe đạp và các phương tiện khác, nguy cơ xảy ra thêm những vụ tai nạn tương tự là điều khó tránh khỏi.