Angela Phương Trinh chuộng áo ba lỗ khoe dáng lực lưỡng

#5. Doãn Hải My - 5/10 điểm: Doãn Hải My cũng mắc lỗi trang phục trong tuần vừa qua. Cô diện chiếc váy trắng chấm bi tay lửng kiểu công sở. Mặc dù thiết kế này phù hợp với phong cách tiểu thư của Doãn Hải My, người mặc lại vô tình bị cộng thêm tuổi bởi kiểu dáng và họa tiết có phần già, sến. Hơn nữa, chiếc váy dường như không vừa vặn với nàng WAG Việt, tạo ra những phần vải thừa xung quanh vòng 2 khi ngồi xuống, khó tôn dáng người mặc. Dù sở hữu hình thể cân đối, làn da trắng sáng, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu khó ghi điểm với sự lựa chọn trang phục kén dáng và lỗi mốt này. Ảnh: @_doanhaimy.