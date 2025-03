Cô dâu Hàn Hằng, Salim ghi điểm

#4. Doãn Hải My - 6,5/10 điểm: Doãn Hải My hiếm hoi mắc lỗi chọn đồ vì chiếc váy phản chủ. Trong một sự kiện, cô mặc chiếc đầm trễ vai dáng ngắn màu xanh dương. Tuy nhiên, thiết kế này có vẻ không vừa vặn với nàng WAG Việt, khiến vòng 2 của Hải My trở nên to bất thường khi ngồi xuống. Trong một số khung hình, chiếc váy rộng cũng nuốt dáng vợ Văn Hậu, khiến cơ thể người mặc như bị “đóng hộp”, tạo thành hình khối vuông. Lỗi chọn trang phục này khiến Doãn Hải My mất điểm một cách đáng tiếc. Ảnh: @_doanhaimy.