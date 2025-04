Xoài Non theo mốt khoe đường chân ngực

#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non tạo dấu ấn khi theo mốt lộ đường chân ngực. Cụ thể, tín đồ thời trang này diện chiếc váy trắng trong suốt cut-out táo bạo của một local brand. Thiết kế bao gồm phần corset xương cá phía trên và chi tiết tua rua đính kết phía dưới. Đáng chú ý, đường cắt xẻ phía dưới chân ngực để lộ vòng một lấp ló, tạo ra điểm nhấn cho chiếc váy. Với thiết kế tôn dáng kết hợp những khoảng nửa kín nửa hở, Xoài Non khéo léo khoe làn da trắng và đường cong cơ thể quyến rũ. Ảnh: @chanchan.0411.